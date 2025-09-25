Nejstarší zvíře planety: Je starší, než stromy a stále žije mezi námi. Jen pět procent lidí ho zná
25. 9. 2025 – 14:29 | Zpravodajství | Alex Vávra
Žraloci brázdí oceány už stovky milionů let, dávno předtím, než se na souši objevily první stromy. Přežili pět hromadných vymírání i zánik dinosaurů – a přesto jsou dnes nejvíce ohroženi člověkem.
Když se řekne pradávná historie Země, většině lidí se vybaví dinosauři, obří kapradiny a pralesy plné tajemných tvorů. Jenže skutečnými veterány evoluce nejsou suchozemští giganti, ale obyvatelé oceánů. Žraloci brázdí moře už více než 400 milionů let, tedy o dobrých 50 milionů let déle, než se na souši objevily první stromy. Za tu dobu byli svědky rozpadu i spojování kontinentů, nástupu a zániku dinosaurů i pěti hromadných vymírání. A přesto stále existují – v rozmanitých podobách, od drobných druhů svítících v temných hlubinách až po kolosy měřící desítky metrů.
Proč žraloci přišli dřív než stromy
První předkové žraloků se objevili už v období siluru, tedy před více než 420 miliony let. Jak popisuje John Long ve své knize Vzestup ryb: 500 milionů let evoluce, tito raní tvorové, například rod Cladoselache, se od dnešních dravců značně lišili. Byli menší, měřili kolem dvou metrů, jejich zuby nebyly vyměnitelné a spíše uchopovaly kořist, než aby ji trhaly na kusy. Výhodou žraloků od samého počátku byla chrupavčitá kostra. Na rozdíl od kostěných ryb jim poskytla lehkost a pružnost, díky čemuž byli rychlí, obratní a schopní unikat větším predátorům. Torpédovitý tvar těla jim navíc umožňoval bleskové výpady proti kořisti.
Souš v té době zůstávala pustá a nehostinná. Malé rostliny teprve zápasily s prvními pokusy zakořenit. Teprve o 50 milionů let později se objevily první stromy, například Archaeopteris – vysoké dřevnaté rostliny, které kombinovaly vlastnosti kapradin a moderních dřevin. Ty začaly měnit atmosféru fotosyntézou a stabilizovat půdu svými kořeny. Ale proti žralokům byli stále nováčky.
Proč se žraloci objevili dřív? Odpověď leží v prostředí. Jak vysvětluje Jennifer Clacková ve své knize Dobývání souše: původ a evoluce čtvernožců, moře nabízelo stabilní podmínky – stálé teploty a dostatek živin. Naopak pevnina byla pro život tvrdá škola: vysoké UV záření, nedostatek vody, výkyvy teplot i časté otřesy brzdily vývoj rostlin a živočichů. Žraloci využili svůj náskok naplno. Jejich jednoduchá, ale účinná fyziologie – chrupavčitá kostra, aerodynamické tělo a lovecké instinkty – jim zajistila postavení vrcholových predátorů. Dokázali přežít i katastrofy, které smetly většinu tehdejšího života, včetně permsko-triasového vymírání, kdy zmizelo přes 90 % druhů.
Evoluce, která nikdy neskončila
Žraloci nejsou jen relikt minulosti, ale i ukázka nepřetržité evoluce. Nejlépe to dokládají jejich zuby. Z původních jednoduchých struktur se vyvinul geniální mechanismus: zuby rostou v řadách a jakmile jeden vypadne, další se posune vpřed jako na pásu. Některé druhy za život vystřídají až 35 tisíc zubů.
Fosilizované zuby, hojně nalézané u říčních břehů či na plážích, jsou pro vědce klíčem k poznání jídelníčku i chování dávných druhů. Právě díky nim byl odhalen i megalodon – obří žralok, který před 23 miliony lety dorůstal délky až 18 metrů a patřil k největším predátorům v dějinách. Další žraločí zbraní je elektrosenzorický systém. Umožňuje vnímat slabé elektrické signály, které vydává pohyb kořisti. V kombinaci s citlivým čichem a skvělými plaveckými schopnostmi se z nich stali téměř dokonalí lovci.
Dědictví, které je ohroženo
Žraloci jsou živoucí fosilie, které dokazují neuvěřitelnou sílu adaptace. Dnes známe přes 500 druhů, od drobného žralůčka svítivého po majestátního žraloka obrovského. Obývají téměř všechna mořská prostředí – od tropických korálových útesů až po temné hlubiny oceánu. A přesto, že přežili pět hromadných vymírání a nespočet geologických katastrof, nyní čelí nepřítele, kterému čelit neumějí: člověku. Nadměrný rybolov, ničení jejich přirozeného prostředí a klimatické změny ohrožují stále více druhů vyhynutím. Žraloci, kteří psali dějiny života na Zemi miliony let, tak mohou v relativně krátkém čase z našich oceánů zmizet. Jejich příběh přežití je tedy nejen fascinující připomínkou minulosti, ale i varováním do budoucna.