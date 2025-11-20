Nejpodivnější les Evropy: co skrývají záhadně ohnuté stromy v Polsku
20. 11. 2025 – 10:09 | Zpravodajství | Alex Vávra
Les u Gryfina v západním Polsku působí na první pohled jako obyčejný borový porost, stačí však vejít mezi stromy a rázem se ocitnete uprostřed jedné z největších přírodních záhad Evropy. Přibližně čtyři sta borovic tu vyrůstá v pravidelných obloucích, které dodnes nikdo nedokáže s jistotou vysvětlit.
Na okraji západopolského Gryfina se rozprostírá les, který už po generace vyvolává údiv i otázky. Uprostřed běžného borového porostu se nachází přibližně čtyři sta borovic, jejichž kmeny se těsně nad zemí prudce ohýbají v pravém úhlu a následně se opět zvedají vzhůru. Každý strom se ohýbá směrem na sever, jako by kdysi neviditelná síla přetáhla mladé sazenice jedním směrem. Stromy dorůstají do výšky kolem patnácti metrů a jejich charakteristické zakřivení může měřit až tři metry.
Les sám o sobě nepůsobí nijak tajuplně, dokud člověk nevkročí přímo mezi prohnuté borovice. Jejich pravidelnost a jedinečný tvar kontrastují s okolním lesem, kde všechny stromy rostou zcela přirozeně a rovně. Tento kontrast dělá z Křivého lesa jednu z nejneobvyklejších přírodních kuriozit v Evropě. Místo je volně přístupné a ročně přiláká tisíce návštěvníků, kteří sem míří nejen kvůli fotografiím, ale i kvůli samotné záhadě, která se kolem lesa stále vznáší.
Stromy byly vysazeny zhruba ve třicátých letech, tedy v době, kdy tato oblast patřila Německu. Krátce nato však přišla druhá světová válka. Gryfino bylo poničeno, obyvatelé oblast opustili a s nimi zmizely i případné informace o původu podivného tvaru stromů. Ačkoliv se dodnes dohadujeme o tom, co se tu vlastně odehrálo, přímé doklady neexistují.
Teorie o původu záhadných ohybů
Křivý les inspiroval mnoho teorií – od těch nejnesmyslnějších až po ty odborně nejpřesvědčivější. Občas se objeví fantastické tvrzení, že stromy zdeformovalo přistání mimozemského plavidla. Tato představa působí spektakulárně, ale z hlediska reality se rychle rozplývá. Podobně nepravděpodobná je i domněnka, že mladé borovice převálcovaly nacistické tanky, což by však nedávalo smysl, protože okolní stromy zůstaly nepoškozené.
Mnohem realističtější jsou přírodní vysvětlení. Silné sněžení nebo prudký vítr mohly malé stromky sklopit a ony pak reagovaly na gravitaci tak, že se v dalších letech začaly opět zvedat ke světlu. Tento mechanismus je u rostlin běžný. Gary Coleman z University of Maryland popsal ohnuté borovice jako klasický příklad reakce rostliny na horizontální polohu stonku. Strom má totiž vestavěný systém, který mu umožňuje znovu změnit směr růstu, pokud se odchýlí od svislé linie.
Jenže i tato teorie má své slabiny. Pokud by šlo o působení počasí, proč by se stromy ohnuly tak jednotně a jen v přesně vymezeném prostoru? Proč okolní borovice nepodlehly stejným podmínkám? Křivý les nevznikl chaoticky – jeho geometrie ukazuje na jasný vzorec.
Proto se většina odborníků přiklání k teorii lidského zásahu. Na některých stromech byly objeveny stopy po řezech, zářezech a uzlových úpravách, které naznačují vědomé tvarování v raných fázích růstu. Mohlo jít o specifickou formu pěstování dřeva, při níž se stromky záměrně ohýbaly, aby později poskytly pevné přirozeně zakřivené dřevo. To je využíváno při výrobě sudů, loďařských částí, rámů i konstrukčních oblouků. Přirozeně ohnuté dřevo je výrazně pevnější než dřevo ohýbané až po poražení, což by vysvětlovalo, proč by se někdo takovou náročnou metodou zabýval.
Je možné, že místní lesníci připravovali stromky pro tuto specifickou produkci. Až válka mohla celý projekt přerušit. Obyvatelé odešli a les zůstal bez péče, takže stromky pokračovaly v růstu podle svého genetického a gravitací řízeného programu. Co mělo být jen mezifází výroby, se tak stalo trvalým a nechtěným výsledkem. Čas a okolnosti z původně utilitárního záměru vytvořily přírodní raritu.
Křivý les dnes působí jako připomínka zapomenutého řemesla nebo dávného experimentu, jehož výsledky přežily samotné své tvůrce. Badatelé se shodují, že se skutečné vysvětlení možná nikdy nedozvíme. Všechny klíčové informace totiž pravděpodobně zanikly během válečných událostí, a tak zbývá pouze kombinace nepřímých důkazů a kvalifikovaných odhadů.
Záhada však ukazuje i širší fenomén, který podtrhuje složitost a rozmanitost stromového světa. Zvláštností je například chování borovic Cookových, které se bez ohledu na to, kde na Zemi rostou, vždy naklánějí směrem k rovníku. Takové jevy dokazují, že stromy reagují na své prostředí mnohem komplexněji, než se může zdát. A právě díky takovým záhadám zůstává Křivý les nejen turistickou atrakcí, ale i fascinujícím objektem pro vědecký zájem, inspiraci i pochybování.