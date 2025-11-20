Dojemné gesto! Patrik Hezucký se zapojil do vysílání přímo z nemocnice
20. 11. 2025 – 10:02 | Magazín | BS
Leoš Mareš si pro nemocného kamaráda připravil parádní překvapení.
Milovaný moderátor Patrik Hezucký v poslední době děsí fanoušky: Nejdřív si nešlo nevšimnout, že výrazně zhubl a změnil se mu hlas. Nyní zase kvůli zdravotním problémům nedorazil do vysílání Ranní show.
Což bylo na pováženou, protože naposled v pořadu chyběl zhruba v době, kdy měl Žižka ještě obě oči.
Podporu a přání brzkého a bezproblémového uzdravení mu vyslovil takový dav fanoušků, že se Patrikův dlouholetý kolega a dobrý kamarád Leoš Mareš dokonce rozplakal v přímém přenosu, když je četl.
Hezucký totiž skončil v nemocnici, odkud již včera uklidňoval fanoušky: „Děvčata a chlapci, mám momentálně antibiotika, neboť jsem pochytil nějaký muribundus. Je to 5–7 dní, co budu trošku mimo provoz, tak ať nám je za týden dobře,“ psal na sociální síti.
O dojetí ale nebyla nouze ani ve středeční ranní show. Mareš totiž kamaráda zapojil do vysílání přímo z nemocnice: „Já jsem tam byl do půl desáté večer a Patrik mi pořád opakoval, že chce vysílat,“ vysvětlil.
Hezucký pak mluvil k posluchačům přímo z nemocničního lůžka. Bylo slyšet, že mu to dává trochu zabrat, protože je zkrátka vyčerpaný a zesláblý nemocí, smyslu pro humor mu to ale neubralo ani za mák.
Nebál se zabrousit ani do mírně černějších vod: „Přál bych si teď spolupráci na rakve,“ smál se poté, co se na chvíli rozkašlal.
„Nebojte, mám nějaký muribundus a léčí mě z toho akorát antibiotika,“ uklidňoval pak znovu ty, kteří by jeho vtípky brali vážně.
Magazín Expres cituje svůj zdroj, podle něhož se Hezucký nechce s diagnózou svěřovat, protože je to zkrátka jen jeho věc: „Patrik se léčí, ale nic nekomentuje. Má kolem sebe dobré lékaře, jen to prostě trvá. Chce, aby se o tom nemluvilo, a hlavně aby mohl normálně pracovat,“ uvedl nejmenovaný zdroj.