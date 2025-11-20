Změna v systémech důchodů přijde v lednu. Na co se máte připravit
20. 11. 2025 – 10:10 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Od ledna se důchodcům i invalidům změní výše penzí, průměrně o necelých 700 korun. Jenže letos poprvé většina seniorů nedostane do schránky tradiční papírové oznámení. Stát přechází na elektronickou cestu a kdo se nepřihlásil včas, musí si novou částku zjistit sám.
Česká správa sociálního zabezpečení letos výrazně mění pravidla. Papírové dopisy posílá jen těm, kteří si o ně do konce září zažádali, a také lidem s datovou schránkou. Ostatním nezbude než využít elektronickou identitu nebo zajít osobně na pobočku. „S ohledem na rozvoj a snadnou dostupnost prostředků sloužících jako elektronická identita budeme od roku 2026 vydávat valorizační oznámení elektronicky,“ uvedla ČSSZ.
Jak si zjistit novou výši penze
Možností je několik. Nejpřímější je návštěva pobočky ČSSZ. Kdo má datovou schránku fyzické osoby, tomu už správa posílá valorizační oznámení automaticky tam. Další variantou je ePortál ČSSZ, který umožní oznámení zobrazit, uložit nebo vytisknout. „S ohledem na ochranu osobních údajů budete moci službu využít pouze po přihlášení. Služba bude dostupná nejpozději od 1. ledna 2026,“ dodává úřad.
Přihlásit se jde třeba přes bankovní identitu, tedy údaje, kterými se lidé běžně hlásí do internetového bankovnictví. Stát podle něj nevidí bankovní účet a banky naopak netuší, kolik bude klient pobírat penzi.
Kolik penzisté dostanou navíc
Průměrná starobní penze vzroste v lednu o 668 korun a vyšplhá se na 21 839 korun měsíčně. Základní výměra se zvedne o 240 korun, zatímco procentní část naroste o 2,6 procenta podle individuálních výdělků.
Zásadní omezení však dopadá na seniory v předčasném důchodu. U nich se od roku 2024 valorizuje pouze základní výměra, takže si polepší jen o 240 korun bez ohledu na výši příjmů.
Růst čeká i invalidní důchody. Podle serveru Finance.cz stoupne minimální výměra pro invaliditu III. stupně ze 5430 na 9800 korun. Minimální částka pro invaliditu II. stupně bude 7350 korun a pro I. stupeň 6534 korun. Minimální starobní penze by měla být také 9800 korun. Zvýšení se dotkne i vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů.
Důchodci v zahraničí si oddychnou
Velká změna přichází i pro ty, kteří žijí mimo Českou republiku. Formulář Potvrzení o žití už nebudou muset posílat před každou výplatou, ale nově jen dvakrát ročně – v červnu a prosinci. Splátky budou chodit pravidelně každý měsíc. Důchodci na Slovensku už potvrzení dokládat nebudou muset vůbec. Ruší se i výplaty prostřednictvím šeků.
Od ledna tak přichází nejen vyšší penze, ale také papírová revoluce, která se dotkne milionů lidí. Zda ulehčí život nebo přidělá starosti, ukáže až praxe.