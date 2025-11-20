Dnes je čtvrtek 20. listopadu 2025., Svátek má Nikola
Změna v systémech důchodů přijde v lednu. Na co se máte připravit

20. 11. 2025 – 10:10 | Ekonomika | Štěpán Bárta

Změna v systémech důchodů přijde v lednu. Na co se máte připravit
Důchodová bomba od ledna: Velká změna v rozesílání oznámení a růst penzí, ale s háčkyzdroj: AI DALL-e
Od ledna se důchodcům i invalidům změní výše penzí, průměrně o necelých 700 korun. Jenže letos poprvé většina seniorů nedostane do schránky tradiční papírové oznámení. Stát přechází na elektronickou cestu a kdo se nepřihlásil včas, musí si novou částku zjistit sám.

Česká správa sociálního zabezpečení letos výrazně mění pravidla. Papírové dopisy posílá jen těm, kteří si o ně do konce září zažádali, a také lidem s datovou schránkou. Ostatním nezbude než využít elektronickou identitu nebo zajít osobně na pobočku. „S ohledem na rozvoj a snadnou dostupnost prostředků sloužících jako elektronická identita budeme od roku 2026 vydávat valorizační oznámení elektronicky,“ uvedla ČSSZ.

Jak si zjistit novou výši penze

Možností je několik. Nejpřímější je návštěva pobočky ČSSZ. Kdo má datovou schránku fyzické osoby, tomu už správa posílá valorizační oznámení automaticky tam. Další variantou je ePortál ČSSZ, který umožní oznámení zobrazit, uložit nebo vytisknout. „S ohledem na ochranu osobních údajů budete moci službu využít pouze po přihlášení. Služba bude dostupná nejpozději od 1. ledna 2026,“ dodává úřad.

Přihlásit se jde třeba přes bankovní identitu, tedy údaje, kterými se lidé běžně hlásí do internetového bankovnictví. Stát podle něj nevidí bankovní účet a banky naopak netuší, kolik bude klient pobírat penzi.

Kolik penzisté dostanou navíc

Průměrná starobní penze vzroste v lednu o 668 korun a vyšplhá se na 21 839 korun měsíčně. Základní výměra se zvedne o 240 korun, zatímco procentní část naroste o 2,6 procenta podle individuálních výdělků.

Zásadní omezení však dopadá na seniory v předčasném důchodu. U nich se od roku 2024 valorizuje pouze základní výměra, takže si polepší jen o 240 korun bez ohledu na výši příjmů.

Růst čeká i invalidní důchody. Podle serveru Finance.cz stoupne minimální výměra pro invaliditu III. stupně ze 5430 na 9800 korun. Minimální částka pro invaliditu II. stupně bude 7350 korun a pro I. stupeň 6534 korun. Minimální starobní penze by měla být také 9800 korun. Zvýšení se dotkne i vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů.

Důchodci v zahraničí si oddychnou

Velká změna přichází i pro ty, kteří žijí mimo Českou republiku. Formulář Potvrzení o žití už nebudou muset posílat před každou výplatou, ale nově jen dvakrát ročně – v červnu a prosinci. Splátky budou chodit pravidelně každý měsíc. Důchodci na Slovensku už potvrzení dokládat nebudou muset vůbec. Ruší se i výplaty prostřednictvím šeků.

Od ledna tak přichází nejen vyšší penze, ale také papírová revoluce, která se dotkne milionů lidí. Zda ulehčí život nebo přidělá starosti, ukáže až praxe.

Profilový obrázek
Štěpán Bárta
Novinář z Prahy, který se zaměřuje na ekonomická témata a dopad čísel na reálný život. Sleduje pohyb peněz i příběhy lidí v jejich stínu - od statistik po každodenní rozhodnutí domácností. Vedle psaní zpráv studuje vysokou školu, zajímá se o dění kolem sebe a ve volném čase rád zajde do kina, stráví večer s přáteli nebo si zahraje počítačovou hru. Věří, že i v ekonomice se dají najít příběhy, které mají co říct.

