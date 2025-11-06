Ložiska zlata v ČR podle geologů skrývají 77 tun dostupných zásob tohoto kovu
6. 11. 2025 – 10:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Tuzemská ložiska zlata skrývají více než 77 tun dostupných zásob tohoto drahého kovu, jehož těžba v České republice skončila v polovině 90.let minulého století.
Jde o zásoby, které lze vytěžit a jejichž dobývání by podle odborníků bylo rentabilní. ČTK dnes informaci získala z údajů České geologické služby. O případném obnovení těžby zlata se v posledních letech opět začalo diskutovat například ve Zlatých Horách na Jesenicku, v jejichž okolí se pod zemí podle předběžných odhadů nachází více než 3,5 tuny zlata. Samospráva se k úvahám o dobývání zlata zatím staví odmítavě.
Na území ČR geologové evidují 15 ložisek zlata. Odhadované zásoby 77 tun představují 0,15 procenta celosvětových zásob, které obnáší přibližně 59.000 tun. Zlato se v Česku těžilo do roku 1994, kdy byla v Zlatých Horách ukončena těžba polymetalické rudy složené z několika různých prvků včetně zlata. "Využívání zásob zlatonosných rud na ložiscích brání nedořešené střety zájmů s ochranou životního prostředí a z hlediska světového i ojedinělý zákaz kyanizace v hornictví v ČR. K tomu navíc v roce 1999 přistoupilo usnesení vlády, kde bylo konstatováno, že těžba zlata je na území ČR nežádoucí. Následující vlády rozšířily zákaz i na samotný průzkum zlatonosných rud," stojí ve zprávě České geologické služby.
S rostoucí cenou zlata na světových trzích se přistup státu změnil a podnik Diamo začal před pěti lety s přípravou průzkumu zásob v oblasti zrušeného ložiska zlata ve Zlatých Horách. Výsledek průzkumu budou zástupci Diama publikovat ve čtvrtek ve Zlatých Horách na druhém dni sympozia věnovaném těžbě nerostných surovin. Podle ředitele odboru hornictví a surovinové politiky ministerstva průmyslu a obchodu Václava Zemka si stát objednal průzkum ložiska zlata kvůli tomu, aby měl reálnou představu o jeho vydatnosti a experti pak mohli spočítat, zda by se případná těžba vyplatila.
Pokud průzkum vyzní ve prospět obnovení dobýváni zlata, samotnou těžbu by muselo povolit ministerstvo životního prostředí a také Český báňský úřad. "Cesta k těžbě je u nás velice dlouhá. Dbá se na lokální zájmy i na ochranu životního prostředí. Legislativa je v této oblasti velmi moderní a přísná. Nehrozí scénář, že by někdo těžil proti vůli místních lidí," uvedl Zemek.
Zastupitelé Zlatých Hor v záři záměr obnovit těžbu zlata v katastru města odmítli. "Diskutovalo se o přínosech pro rozvoj města a neshledali jsme v tomto směru v této chvíli žádné příznivé dopady, které by měly napomoci rozvoji města," uvedl starosta Zlatých Hor Milan Rác. Předpokládané ložisko leží podle něj z 90 procent na katastru města, část je v sousední obci Heřmanovice.
Od záměru obnovit u Zlatých Hor těžbu zlata ministerstvo průmyslu a obchodu v roce 2016 prozatím upustilo, protože podle tehdejších propočtů by se kvůli nízkým cenám tohoto drahého kovu nevyplatila. Cena zlata od té doby vzrostla a přiblížila se k hranici, kdy by těžba tohoto kovu u Zlatých Hor mohla být rentabilní. V polovině října cena zlata vystoupala na novém maximu a poprvé překonala hranici 4300 dolarů (zhruba 89.110 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu).
Zásoby zlata v ČR
|Celkové zásoby zlata v kg
|bilanční zásoby zlata prozkoumané v kg
|bilanční zásoby zlata vyhledané v kg
|nebilanční zásoby zlata v kg
|238.900
|48.740
|28.644
|161.516
Zásoby bilanční - vytěžitelné a dostupné zásoby, které lze vytěžit a jejich těžba je rentabilní.
Zásoby nebilanční - nevytěžitelné z důvodů špatných geologických podmínek, ochrany přírody, odpisu zásob nebo nerentability těžby
Zdroj: Česká geologická služba
Přehled ložisek zlatonosných rud v ČR
|1
|Břevenec
|6
|Mokrsko
|11
|Suchá Rudná-střed
|2
|Jílové u Prahy
|7
|Mokrsko-východ
|12
|Vacíkov
|3
|Kašperské Hory
|8
|Podmoky
|13
|Voltýřov
|4
|Mikulovice u Jeseníka
|9
|Prostřední Lhota-Čelina
|14
|Zlaté Hory-východ
|5.
|Modlešovice
|10
|Smolotely-Horní Líšnice
|15
|Zlaté Hory-Zlatý potok
Zdroj: Česká geologická služba