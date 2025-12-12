Slovensko podle nevládních organizací zaznamenalo největší oslabování lidských práv ve své novodobé historii.
12. 12. 2025 – 11:46 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Slovensko letos zaznamenalo nejrozsáhlejší oslabení lidských práv od svého vzniku v roce 1993, uvedla dnes skupina 12 nevládních organizací, která zahrnuje také slovenskou pobočku Amnesty International.
Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár ke Dni lidských práv, který připadá právě na dnešek, napsal, že nynější kabinet na rozdíl od předchozích vlád tato práva ctí.
Nevládní organizace ve své analýze, kterou takzvaná lidskoprávní koalice poskytla ČTK, poukázaly na nárůst zásahů do právního státu na Slovensku, dále na oslabení svobody médií, prohlubující se diskriminaci Romů, zmenšující se prostor pro občanskou společnost a omezování práv některých skupin obyvatel.
Zpráva zvlášť poukazuje například na letošní novelu slovenské ústavy, kterou země kromě jiného posílila v základním zákoně konzervativní hodnoty. "Novela ústavy zavedla pojem ´národní identita´, jehož široký výklad může vést k ohrožení principu právní jistoty a oslabit postavení mezinárodního práva. Změny zároveň negativně zasáhly práva žen, dětí a LGBT+ lidí. Tato ustanovení vytvořila podmínky k odmítnutí právního uznání transgenderových a nebinárních osob a omezila adopce," uvedli autoři analýzy.
Evropská komise v listopadu kvůli změně ústavy zahájila řízení se Slovenskem. Podle ní novela zpochybňuje zásady přednosti, autonomie, účinnosti a jednotného uplatňování práva Evropské unie. Bratislava v ústavě mimo jiné zakotvila ustanovení o svrchovanosti země především v otázkách národní identity, kterým země podle odborníků zavedla v kulturně-etických otázkách přednost slovenského práva před právem evropským a mezinárodním.
"Na rozdíl od předchozích vlád, které vypínaly weby, koordinovaně realizovaly ´hon´ na sociálních sítích a umlčovaly hlasy, které neměly ten jejich jeden správný názor a nesedly do jejich progresivně-liberální ideologie a které i nyní prostřednictvím protivládních médií vyzývají k dehumanizaci, naše vláda ctí demokracii, svobodu a dodržování lidských práv pro všechny - i ty s rozdílným názorem," uvedl Blanár. Dodal, že ochrana a prosazování základních lidských práv jsou klíčové pilíře míru a mezinárodního řádu.