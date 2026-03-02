Nejnebezpečnější kavárna světa. Od smrti vás dělí jen málo

Šálek horké kávy obvykle znamená chvíli klidu. V jihovýchodní Číně se ale může proměnit v adrenalinový zážitek, při kterém se rozbuší srdce ještě dřív, než se napijete. Gushi Cliff Coffee v provincii Fujian nabízí posezení, na které se nezapomíná – dřevěné plošiny připevněné ke skalní stěně desítky metrů nad mořem. Místo, kde si lidé dávají kávu s nohama volně visícíma nad propastí, se rychle stalo jedním z nejdiskutovanějších turistických lákadel v regionu.
Kavárna se nachází poblíž vesnice Gushi ve městě Fu-čou a tyčí se přibližně 60 až 70 metrů nad hladinou moře. Z plošin je vidět pobřeží i Tchajwanský průliv, za dobrého počasí dokonce obrysy ostrovů Matsu. Právě spojení dramatické krajiny, výšky a jedinečných fotografií stojí za její rostoucí popularitou na sociálních sítích. Záběry lidí pózujících vysoko nad skalní stěnou působí téměř neskutečně.
Cesta na kávu jen pro odvážné
Samotná návštěva začíná přibližně půlhodinovým postupem po zajištěné trase typu via ferrata. Kovové stupy upevněné ve skále pomáhají návštěvníkům překonat strmý terén, přičemž je po celou dobu doprovází instruktor. Následuje slanění k plošinám, kde už čeká odměna v podobě nápoje a dechberoucího výhledu.
zdroj:
Profimedia.cz
Balíček stojí kolem 398 až 400 jüanů, tedy zhruba 1 300 až 1 350 korun. V ceně je káva nebo čaj, lehké občerstvení, zapůjčení bezpečnostního vybavení, pojištění i asistence instruktora. Součástí zážitku je také fotografování – personál pomáhá hostům s pózováním a zachycuje okamžiky, které pak zaplavují čínské sociální sítě. Jakmile se návštěvníci na plošiny dostanou, mohou zde zůstat bez časového omezení a vychutnat si atmosféru místa.
Pro mnohé je největším překvapením právě vlastní odvaha. Lidé bez zkušeností s výškami často začínají s roztřesenýma nohama, ale postupně získají jistotu a odhodlají se i k odvážnějším pózám. Kavárna se tak stala místem oslav narozenin, romantických gest i tematických focení.
Turistický magnet s ambicí oživit region
Vesnice Gushi bývala nenápadným místem s tradičními kamennými domy chránícími obyvatele před silnými pobřežními větry. V posledních letech se však oblast snaží přilákat návštěvníky a rozvíjet venkovský turismus. Kavárna na útesu vznikla také díky finanční podpoře místních úřadů, které v ní vidí impuls pro ekonomiku regionu.
Podle majitele podnik přivítá ve všední dny zhruba 50 lidí a o víkendech přibližně dvojnásobek. Rezervace je nutná předem a vstup bez dozoru personálu není možný. Přestože někteří návštěvníci považují cenu za vysokou, zájem o tento netradiční zážitek neutichá. Do Fu-čou se lze dostat letecky s přestupem ve velkých čínských městech a následně pokračovat vlakem či autobusem do vesnice Gushi. Odměnou za cestu je kombinace přírody, adrenalinu a okamžiků, které se jen těžko opakují.
Gushi Cliff Coffee tak není jen o nápoji v hrnku. Je o překonání strachu, o pohledu do dálky, kde se moře setkává s obzorem, i o chvíli, kdy si člověk uvědomí, že někdy stačí vystoupit ze své komfortní zóny, aby získal zážitek, na který bude vzpomínat celý život.