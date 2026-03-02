Airbus do Egypta odletí z Prahy ve 14:00, druhý do Jordánska v 17:00
2. 3. 2026 – 13:38 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Český armádní airbus odletí do Egypta z Prahy dnes ve 14:00, stejně tak jeden letoun Casa.
Airbus by měl do egyptského Šarm aš-Šajchu doletět v 19:00, o hodinu později by měl odletět zpět do Česka. Casa by měla do Egypta doletět ve 22:30. Druhý menší airbus s kapacitou 42 osob odletí z ČR do Jordánska v 17:00. V jordánském Ammánu má přistát ve 23:00 a o hodinu později poletí zpět. Na tiskové konferenci to dnes oznámil premiér Andrej Babiš (ANO).
Větší airbus by se měl po návratu do ČR vydat do Maskatu v Ománu, uvedl také Babiš. Čechy z Ománu zatím evakuuje společnost Smartwings, která podle premiéra do země vyslala už pět letadel. Česko se podle něj také koordinuje se Slovenskem, které připravuje repatriační let z Maskatu pro své občany. "Takže to je zatím maximum možného, které my jsme schopni tady řešit," řekl premiér. Zopakoval, že nejbezpečnějším místem pro české občany v regionu je momentálně Dubaj, kde je ale uzavřen vzdušný prostor.
"O obnovování provozu nemáme informace, protože ten konflikt trvá a zatím to omezení je ohlášeno do dnešního dne 18:00," řekl po jednání kabinetu Babiš. V cestovatelském systému Drozd je podle premiéra zaregistrovaných asi 6600 lidí, z toho 650 projevilo zájem nebo se informovalo o repatriačních letech. "Tam, kde to můžeme dělat, tak tam to děláme, Egypt, Jordánsko," řekl. V těchto zemích podle něj kapacita českých letadel stačí a ČR v nich bude nabízet místa například Slovensku.
Společnost Smartwings pak podle Babiše pošle tolik letadel, kolik to bude třeba. "A ten velký airbus, když se vrátí z Egypta a pošleme ho do Ománu, tak bude samozřejmě pendlovat a mám ještě i nabídky nějakých jiných partnerů v případě potřeby," dodal Babiš.