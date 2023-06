Nejmódnější sneakersy, které se hodí k vašim letním šatům

Chcete-li být v letošní sezóně in, vsaďte na mladistvé sneakersy. Ty se vám budou hodit nejen ke kalhotám, ale také k letním šatům. Jestliže nevíte, jaký model letos zvolit, nemusíte zoufat. My vám to totiž na následujících řádcích prozradíme. Proto čtete a pojďte se inspirovat společně s námi!

Jaké sneakersy zvolit k letním elegantním šatům? Jestliže chcete docílit elegantního vzhledu, můžete do svého šatníku k šatům zakomponovat i černé nebo bílé sneakers. Ty jsou velmi elegantní a navíc z módy nevychází. Ženy mohou vsadit také na kousky s třpytivými detaily. Ty pak snadno sladí i se svými stříbrnými nebo se zlatými šperky. Outfit pak lze obohatit také o kabelku s blyštivými prvky, jako jsou spony nebo řetízky. Takto postavený outfit nebude mít daleko k dokonalosti. K šatům pak můžete vybírat stylové sneakersy na platformě. Ty jsou velmi pohodlné. Pokud tedy nemusíte tenké podpatky, jsou pro vás boty na platformě jako stvořené. I samotná platforma může být různě vysoká. Vždy tedy bude záležet na potřebách každé z vás. Elegantně laděné sneakersy mohou dámy sehnat také na oblíbeném e-shopu CCC. Tady si přijde na své každá z vás. Elegantně laděné sneakersy by pak měly mít stejnou barvu a také strukturu, jako další módní doplňky v letním outfitu. Jak říká známé módní pravidlo, hladké patří k hladkému a strukturované zase k strukturovanému. Díky tomu se váš elegantní outfit se sneakersy vkusně sjednotí a bude působit uhlazeným dojmem. zdroj: CCC Které sneakersy vám budou slušet k sportovně laděným šatům? Máte-li ráda sportovní styl, můžete si vybírat kotníčkové nebo nízké sneakersy. Ty by měly být hlavně dobře odpružené, aby správně tlumily dopady chodidel při kontaktu se zemí. Ke kratším sportovním šatům se hodí zejména kotníčkové vyšší modely sneakersů. K delším šatům pak vyniknou i nízké kousky. Sportovně laděné sneakersy pak mohou mít i pestrobarevné provedení. Zvolíte-li kousky na platformě, může mít samotná platforma jinou barvu, než základ boty. Pestrobarevné modely sneakersů však laďte už jen k jednobarevným šatům. Jak se v módě říká, méně znamená mnohdy více. Budete-li se řídit tímto pravidlem, jistě nešlápnete s výběrem sportovní obuvi vedle. Dámské sportovní sneakersy mohou ženy vybírat i v kamenných prodejnách CCC. Výběr je tady široký a ceny nízké. Jaké barvy, vzory a motivy na sneakersech pofrčí letos v létě? Aby byl váš outfit se sneakersy dokonalý, bude dobré, když budete mít přehled o módních barvách. Letos v létě pofrčí především přírodní a pastelové odstíny barev. Oříškové, modré i zelené sneakersy tak budou letos dobrou volbou. Vsadit ale můžete i na černou nebo na bílou klasiku. To jsou totiž barvy univerzální, které z módy nevychází. K jednobarevným šatům pak můžete zvolit i boty se vzory a s motivy. V letošní letní sezóně budou v kurzu ty zvířecí a květinové. Bude tak záležet jen na vás a na vašem jedinečném vkusu. Sneakersy v zmíněných barevných odstínech jsou dostupné i v nabídce prodejce CCC. Kupovat tu můžete nízké i kotníčkové modely sneakersů v elegantním i v sportovním duchu. zdroj: CCC