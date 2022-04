Nejkratší válku v amerických dějinách vyřešila požární hadice

Lasturovou republiku sice nikdo neuznal, přesto si můžete koupit její pas a smeknout před tím, že si před čtyřiceti lety troufla vyhlásit válku Spojeným státům.

Souostroví Florida Keys na nejjižnějším cípu USA začalo počátkem 80. let pro vládu tehdejšího amerického prezidenta Ronalda Reagana představovat problém. Do USA odtud mířili pašeráci drog a uprchlíci z komunistické Kuby. V březnu 1982 proto byly zavedeny kontroly na dálnici Overseas Highway, což je téměř dvousetkilometrový most spojující ostrovy s pevninou.

Kontrolní stanoviště na jižním okraji Florida City však mělo nečekané následky. Souostroví totiž bylo a je vyhledávaným turistickým cílem, a tak se zde tvořily mnohakilometrové dopravní zácpy, protože policisté důsledně kontrolovali a prohlíželi každé auto, které přijíždělo nebo odjíždělo z Keys. Turisté následně hromadně rušili rezervace na dovolenou, protože komu by se chtělo strávit hodiny v dopravních zácpách? Pro ostrovy znamenal úbytek turistů vážný ekonomický problém.

Starosta města Key West Dennis Wardlow podnikl příslušné právní kroky a stěžoval si u soudu v Miami, aby proti postupu Washingtonu zakročil. Soudci však 22. dubna 1982 stížnost zamítli a americké pohraniční stráži bylo povoleno nadále zacházet s Keys jako s cizím státem.

Když s cizím státem, tak tedy s cizím státem, řekl si Wardlow. V reakci na to vyhlásil 23. dubna 1982 samostatnou Lasturovou republiku (Conch Republic), před radnicí v Key Westu nechal vztyčit narychlo spíchnutou vlajku, jmenoval se premiérem a federální vládě ve Washingtonu vyhlásil válku. V přístavu současně zaútočila malá plachetnice na kutr pobřežní stráže USA Dilligence. I když „zaútočila“ je asi silné slovo: Střílelo se vodními balónky, smaženými mušlemi a starým chlebem, USCGC Dilligence se bránila požárními hadicemi.

Válku prohrál, cíle ale bylo dosaženo: Blokáda skončila

Útočníci byli proti proudu vody z vysokotlakých čerpadel bezmocní, a tak Wardlow vyhlásil kapitulaci. Současně požadoval od Washingtonu pomoc na obnovu ve výši jedné miliardy dolarů. Vláda sice požadavek ignorovala, nenáviděné dálniční kontroly ale krátce nato zrušila. Wardlow jako starosta sice skončil v roce 1983, v roce 1991 se ale do funkce vrátil a starostoval až do roku 1997. Tehdejší guvernér státu Florida Jeb Bush (bratr budoucího amerického prezidenta George W. Bushe a syn bývalého amerického prezidenta George Bushe, jenž byl během krátké existence Lasturové republiky viceprezidentem) udělil Wardlowovi pokutu za údajné braní úplatků.

Myšlenka Lasturové republiky ale stále žije a je součástí místního folklóru. Recesistické oslavy jsou vyhledávanou turistickou atrakcí (ZDE) a konají se každý rok, ty větší pak při kulatých nebo půlkulatých výročích, často s rekonstrukcí námořní bitvy v přístavu Key West. Můžete si dokonce zakoupit i pas Lasturové republiky, která tak plní svůj neoficiální cíl: Dosáhnout zmírnění napětí ve světě prostřednictvím humoru.