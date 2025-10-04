„Nejkrásnější“ ženské jméno podle lingvistiky zní jako hudba. Češky ho nosí po staletí
4. 10. 2025 – 11:00 | Magazín | Žanet Ka
Analýza Birminghamské univerzity odhalila, které jméno lidé považují za nejkrásnější. O prvenství se postaralo jméno, jehož melodie lahodí napříč jazyky i kulturami.
Slova mohou hladit po duši stejně jako hudba. A vědci z University of Birmingham se rozhodli zjistit, která lidská jména působí na náš sluch nejpříjemněji. Analýza stovky nejčastějších jmen ukázala, že absolutní vítězkou se stala Sophia, u nás známá jako Sofie či tradičně Žofie.
Melodie moudrosti
Na studiích pro britskou značku My 1st Years se podílel lingvista dr. Bodo Winter. Vysvětluje, že rozhodující byla kombinace „měkkých“ hlásek a otevřených samohlásek. „Některé kombinace znějí lidskému uchu tvrdě a jiné jemně. Jméno Sophia je jako akord v hudbě – čistý, harmonický a uklidňující,“ uvedl.
Sofie má řecký původ (sophia znamená „moudrost“), a právě i tento význam jménu přidává kouzlo. V různých zemích se objevuje v obměnách jako Žofie, Zosia, Sofija či Sofía. Přesto vždy působí podobně melodicky.
Jména jako klíč k emocím
Studie navázala na výzkum tzv. zvukové symboliky, tedy oboru, který sleduje, jak zvuk slov ovlivňuje lidské emoce. „Jména nejsou jen nálepky. Nesou význam, ale i zvukový signál, který v nás vyvolává pocity,“ doplnil Winter. Proto se v žebříčcích vysoko umístila i další měkká, rytmická jména jako Zoe nebo Rosie.
A co muži?
Zajímavé výsledky přinesla i část výzkumu zaměřená na mužská jména. Tam se vysoko umístila jména s jasným, rytmickým zakončením. V britském prostředí bodovalo třeba jméno Zayn, které proslavil zpěvák z kapely One Direction, zatímco v amerických žebříčcích se jako melodické a přitažlivé hodnotilo Matthew.
Česká stopa
U nás je Sofie (a její starší podoba Žofie) na žebříčku oblíbenosti dlouhodobě vysoko. Zatímco Sofie zní mezinárodně a moderně, Žofie evokuje spíš tradici a minulost, ale obě podoby se potkávají na jedné lince: znějí měkce, klidně a něžně.
Proč milujeme melodická jména?
Psychologové dodávají, že naše preference jmen nejsou náhodné. Lidský mozek si spojuje měkké, kulaté zvuky se zkušeností bezpečí a něhy, podobně jako dětské broukání nebo uklidňující tón hlasu matky. Proto nás jména jako Sofie či Zoe nevědomky přitahují. Naopak tvrdší souhlásky působí rozhodněji, někdy až agresivně, a proto se hodí spíše k jménům, která mají vyvolávat respekt.
Věda tak jen potvrzuje to, co rodiče intuitivně cítí: že výběr jména není jen praktické rozhodnutí, ale i estetická a emocionální volba. A v případě Sofie jde o volbu, která v sobě spojuje melodii, tradici i moudrost, a která dokáže rozechvět srdce stejně jako něžná hudba.
Oblíbená jména v Česku (poslední roky) zdroj: ČSÚ
Nejoblíbenější dívčí jména v ČR
- Eliška
- Viktorie
- Anna
- Sofie
- Natálie
Nejoblíbenější chlapecká jména v ČR
- Jakub
- Matyáš
- Jan
- Adam
- Filip
Poznámka:
- Jakub se udržuje na první příčce už od roku 2011
- Eliška kraluje dívčím jménům od roku 2012