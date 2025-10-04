Tohle vám prodejci ortopedických pomůcek neřeknou — jak získat pořádnou slevu
4. 10. 2025 – 10:35 | Zprávy | Anna Pecena
Myslíte si, že při nákupu chodítek, ortéz nebo speciálních vložek nemáte šanci na výraznější slevu? Omyl! V ČR existují cesty, jak ušetřit i stovky korun — pokud víte, kde a jak zaklepat. Přináším ověřené tipy pro seniory, kteří si zaslouží platit méně — a dost.
Jak funguje hrazená „sleva“ přes poukaz
Od lékaře si můžete nechat vystavit Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku — na základě tohoto poukazu zdravotní pojišťovna uhradí část ceny. Pokud pomůcka není zcela hrazena, rozdíl platíte vy, ale možnost uplatnit poukaz je klíčová.
Pozor, nově (od 26. května 2021) je platnost poukazu zkrácena: pomůcku musíte u výdejce vyzvednout do 30 dnů, pokud lékař neurčí delší dobu (maximálně do jednoho roku) . Pokud toto prošvihnete, celý poukaz propadá — takže pozor na termín!
Kromě toho existují prodejny, které nabízejí dodatečné slevy nebo akce na ortopedické pomůcky nad rámec poukazů. Například lékárna BENU uvádí, že na některé ortopedické pomůcky poskytují sleva až 10 % oproti běžné ceně. Dále e-obchody se zdravotnickými pomůckami běžně inzerují speciální nabídky a akce – například výprodeje chodítek, ortéz, rehabilitačních pomůcek či samozřejmě zdravotnických doplňků.
Tipy, jak dosáhnout maximální slevy
-
Zvolte obchod, který akceptuje poukazy + má vlastní slevy. Někdy výdejny zdravotnických pomůcek nabízí vlastní akce, které můžete skloubit s poukazem (např. sleva na doplatek). Sledujte sekce „akce“ u prodejců zdravotnických potřeb.
-
Dohlédněte, aby vše bylo správně vyplněno. Neúplný poukaz nebo chybějící podpisy mohou vést k tomu, že prodejce neschválí úhradu — a tím pádem budete platit celou sumu. Nečekejte příliš dlouho: využijte oněch 30 dnů platnosti poukazu (nebo prodloužený termín, pokud lékař určil delší). Vypršením termínu můžete přijít o dotaci.
-
Porovnávejte prodejce a sledujte akční nabídky. Kupte pomůcku v období výprodejů nebo u prodejců, kteří inzerují slevy – například prostřednictvím sekcí „Speciální nabídky“ u eshopů zdravotnických pomůcek.
-
Zeptejte se i na půjčovny pomůcek. Pokud pomůcku potřebujete jen dočasně (např. po operaci), můžete využít půjčovnu, která je běžně levnější než nákup plné ceny. Zdravotnické řetězce typu Florence mají jak prodej, tak půjčovnu kompenzačních pomůcek.
Kdy je sleva k ničemu — a na co si dát pozor
-
Pokud pomůcka není součástí seznamu hrazených prostředků, poukaz vám může pomoci jen částečně nebo vůbec.
-
U speciálních pomůcek (např. individuálně vyráběných) může být úhrada nižší, takže doplatek bude vyšší.
-
Některé prodejny trvají na doplatku za služby navíc (montáž, úpravy), které se nesnižují slevou.
-
Při objednávce na dálku pozor, zda prodejce uzná poukaz i elektronicky (e-poukaz) nebo vyžaduje fyzické předložení.
Závěr: Sleva v prodejnách ortopedických pomůcek není mýtus — je to reálná možnost, pokud využijete poukaz + akce u prodejce + včasné vyzvednutí. Pokud vyrazíte s pečlivostí, můžete místo platby plné ceny ušetřit i několik stovek korun.