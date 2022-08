Nejíte kapry? Tak je prostě přejmenujeme!

„Copak je po jméně? Co růží zvou, i zváno jinak vonělo by stejně,“ říká Julie v Shakespearově dramatu Romeovi. Přesto v americkém Illinois chtějí přejmenovat invazivní druhy kapra ve snaze podnítit zájem obyvatel o jejich konzumaci. Kaprovité ryby v Illinois ohrožují říční ekosystém už desítky let, jako potravina ale nejsou mezi lidmi populární.

Zavedli jsme nové jméno ‚copi‘, abychom podpořili v konzumaci téhle lahodné ryby, což by pomohlo udržet ji mimo vodní toky,“ řekl agentuře Reuters Kevin Irons z oddělení rybolovu ze státního resortu pro přírodní zdroje. V USA je pod souhrnným názvem asijský kapr rozšířeno několik druhů amurů a dalších ryb z čeledi kaprovitých. „Název je důležitý,“ říká Irons a připomíná, že v 70. letech se ve Spojených státech málo prodávala hlubokomořská ryba přezdívaná slimehead (slizohlav). Pod jiným, méně sugestivním jménem se jí ale v restauracích dařilo. Illinois v přípravě na přejmenování invazivních druhů kapra dokonce spustil novou webovou stránku (ZDE), kde se mohou zájemci dozvědět informace o rybách nebo najít recepty na pokrmy, které si z nich mohou připravit. „Na cokoliv, na co použijete mleté maso, můžete použít i copi,“ říká majitel rybího bistra a obchodu v Chicagu Dirk Fucik. Kaprovité ryby prodává už od roku 2010. „Nejoblíbenější jsou z nich burgery, ale dělali jsme klobásy, tacos a další věci. Všechno, co jsme připravili, lidem chutnalo,“ uvádí Fucik. Od roku 2004 se na řešení problému invazivních kaprů vynaložilo přes 600 milionů dolarů (14,2 miliardy korun) ze státních a federálních zdrojů. Illinois chce o změnu jména u kaprovitých ryb formálně požádat americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a název registrovat jako ochrannou známku. Mohlo by vás zajímat Kapry chovali v Číně už před osmi tisíci lety

