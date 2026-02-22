Výročí, která připadají na neděli 22. února
Neděle 22.února je 53. dnem roku 2026, do konce roku zbývá 312 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 2016 (14,0 stupně C) a nejnižší v roce 1929 (minus 19,4 stupně C).
Svátek má Petr. Je to jméno řeckého původu, které znamená "skála" či "skálopevný". K jeho známým nositelům patří prezident Pavel, bývalý premiér Fiala, herci Kostka, Nárožný a Čtvrtníček, zpěváci Janda, Spálený či Kolář, režisér Zelenka, fotbalový brankář Čech nebo sáňkař a kreslíř Urban.
Katolický kalendář připomíná svátek Stolce sv. Petra.
Pranostika:
Když mrzne na Petra nastolení, mrznouti bude 40 dní bez prodlení.
Narozeniny slaví:
scenárista, dramatik a publicista Jiří Just (1941)
plicní lékař Jiří Jedlička (1941)
bývalý německý prezident Horst Köhler (1943)
ruská tenistka Olga Morozovová (1949)
francouzská herečka Miou-Miou (1950)
houslař Tomáš Pilař (1954)
tuniský prezident Kaís Saíd (1958)
americký herec Kyle MacLachlan (1959)
politik Jiří Čunek (1959)
americká tenistka Gigi Fernándezová (1964)
spisovatelka Kateřina Janouchová (1964)
podnikatel Jaromír Soukup (1969)
dánský fotbalista Brian Laudrup (1969)
německá rychlobruslařka, pětinásobná olympijská vítězka Claudia Pechsteinová (1972)
mexický tenorista Rolando Villazón (1972)
americký tenista Michael Chang (1972)
anglický zpěvák a hudebník James Blunt (1974)
americká herečka Drew Barrymoreová (1975)
herec a moderátor Tomáš Měcháček (1979)