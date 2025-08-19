Nejbezpečnější banka světa je na Antarktidě. Je v ní ale něco jiného, než myslíte...
19. 8. 2025 – 16:40 | Zpravodajství | Alex Vávra
Na arktickém souostroví Svalbard, ukryté hluboko v permafrostu, leží nejbezpečnější banka světa – Globální úložiště semen. Neskrývá zlato, ale naději: semena plodin, která mohou jednou zachránit lidstvo před hladem a klimatickými katastrofami.
Na odlehlém souostroví Svalbard, vysoko za polárním kruhem, stojí jeden z nejdůležitějších trezorů světa. Neuchovává zlato ani diamanty, ale něco mnohem cennějšího – semena rostlin. Globální úložiště semen je záložní bankou, která má zajistit rozmanitost plodin pro budoucí generace, pokud by svět zasáhla přírodní katastrofa, válka nebo klimatický kolaps. Do trezoru, vybudovaného hluboko v arktickém permafrostu, míří zásilky semen z celého světa. Nejnověji zde našlo útočiště více než 100 000 vzorků z Afriky, pocházejících ze 177 druhů rostlin. Patří mezi ně například strom Faidherbia albida, který obohacuje půdu o dusík, či súdánský teak Cordia africana, ceněný pro svou pevnost a odolnost.
Semena jako naděje
„Pro mě semena znamenají naději,“ říká Dr. Éliane Ubalijoro, šéfka organizace Cifor-Icraf, která zásilku do Norska dopravila. „Když si vzpomenu na Rwandu a na to, co se stalo v roce 1994, banky semen byly zásadní při obnově po genocidě.“
Ubalijoro zdůrazňuje, že semena nejsou jen biologickým materiálem, ale symbolem schopnosti lidstva překonat nejtěžší chvíle. Země, které si prošly katastrofami a konflikty, podle ní mohou sehrát klíčovou roli v boji proti klimatickým změnám. Poukazuje také na význam tradičních znalostí původních obyvatel a na potřebu vysazovat stromy na správných místech. „Pokud je vysadíte nevhodně, můžete vytvořit ekologické pouště, kde místní opylovači nové druhy nepoznají – a tím se biodiverzita ve skutečnosti zmenší,“ varuje. Neméně důležitá je podle ní role žen v zemědělství. „V mnoha afrických zemích se zemědělství účastní více než 60 % žen. Musíme chránit plodiny, které jsou pro ně zásadní, a zajistit, aby byly prioritou.“
Ledová jistota pro generace
Semena ukrytá ve svalbardském trezoru nejsou jen pojistkou proti katastrofám. Jsou příslibem, že budoucí generace budou mít možnost pěstovat plodiny, které dnes živí svět.
„Jsem matka a hluboce cítím potřebu chránit biodiverzitu naší planety,“ říká Ubalijoro. „Je to o vytvoření zelenější, odolnější budoucnosti a o zajištění, aby krajiny, které dnes milujeme, vzkvétaly i pro naše děti a vnuky.“
Globální úložiště semen na Svalbardu tak není jen ledovým trezorem. Je to banka naděje, která připomíná, že i v nehostinném prostředí může klíčit budoucnost.