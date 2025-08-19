Dnes je úterý 19. srpna 2025., Svátek má Ludvík
Nejbezpečnější banka světa je na Antarktidě. Je v ní ale něco jiného, než myslíte...

19. 8. 2025 – 16:40 | Zpravodajství | Alex Vávra

Nejbezpečnější banka světa je na Antarktidě. Je v ní ale něco jiného, než myslíte...
zdroj: Profimedia.cz
Na arktickém souostroví Svalbard, ukryté hluboko v permafrostu, leží nejbezpečnější banka světa – Globální úložiště semen. Neskrývá zlato, ale naději: semena plodin, která mohou jednou zachránit lidstvo před hladem a klimatickými katastrofami.

Na odlehlém souostroví Svalbard, vysoko za polárním kruhem, stojí jeden z nejdůležitějších trezorů světa. Neuchovává zlato ani diamanty, ale něco mnohem cennějšího – semena rostlin. Globální úložiště semen je záložní bankou, která má zajistit rozmanitost plodin pro budoucí generace, pokud by svět zasáhla přírodní katastrofa, válka nebo klimatický kolaps. Do trezoru, vybudovaného hluboko v arktickém permafrostu, míří zásilky semen z celého světa. Nejnověji zde našlo útočiště více než 100 000 vzorků z Afriky, pocházejících ze 177 druhů rostlin. Patří mezi ně například strom Faidherbia albida, který obohacuje půdu o dusík, či súdánský teak Cordia africana, ceněný pro svou pevnost a odolnost.

Svalbard ostrov Svalbard | zdroj: Profimedia.cz

Semena jako naděje

„Pro mě semena znamenají naději,“ říká Dr. Éliane Ubalijoro, šéfka organizace Cifor-Icraf, která zásilku do Norska dopravila. „Když si vzpomenu na Rwandu a na to, co se stalo v roce 1994, banky semen byly zásadní při obnově po genocidě.“

Vstup zdroj: Profimedia.cz

Ubalijoro zdůrazňuje, že semena nejsou jen biologickým materiálem, ale symbolem schopnosti lidstva překonat nejtěžší chvíle. Země, které si prošly katastrofami a konflikty, podle ní mohou sehrát klíčovou roli v boji proti klimatickým změnám. Poukazuje také na význam tradičních znalostí původních obyvatel a na potřebu vysazovat stromy na správných místech. „Pokud je vysadíte nevhodně, můžete vytvořit ekologické pouště, kde místní opylovači nové druhy nepoznají – a tím se biodiverzita ve skutečnosti zmenší,“ varuje. Neméně důležitá je podle ní role žen v zemědělství. „V mnoha afrických zemích se zemědělství účastní více než 60 % žen. Musíme chránit plodiny, které jsou pro ně zásadní, a zajistit, aby byly prioritou.“

Sklad zdroj: Profimedia.cz

Ledová jistota pro generace

Semena ukrytá ve svalbardském trezoru nejsou jen pojistkou proti katastrofám. Jsou příslibem, že budoucí generace budou mít možnost pěstovat plodiny, které dnes živí svět.

„Jsem matka a hluboce cítím potřebu chránit biodiverzitu naší planety,“ říká Ubalijoro. „Je to o vytvoření zelenější, odolnější budoucnosti a o zajištění, aby krajiny, které dnes milujeme, vzkvétaly i pro naše děti a vnuky.“

Globální úložiště semen na Svalbardu tak není jen ledovým trezorem. Je to banka naděje, která připomíná, že i v nehostinném prostředí může klíčit budoucnost.

