Summit k Ukrajině v jakémkoli formátu musí být důkladně připraven, řekl Lavrov
19. 8. 2025 – 16:39 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Případný summit vrcholných představitelů Ruska a Ukrajiny k vyřešení válečného konfliktu na Ukrajině musí být důkladně připraven, Moskva přitom nevylučuje žádný formát, uvedl dnes podle agentury Reuters ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v médiích.
Vyjádřil se tak den po jednání amerického prezidenta Donald Trumpa s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským a čelnými zástupci evropských zemí, EU a NATO v Bílém domě, jehož výsledkem je i příprava setkání Zelenského s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
Lavrov státní televizní stanici Rossija 24 řekl, že Rusko je i nadále odhodláno usilovat o vyřešení konfliktu na Ukrajině, a to jak v bilaterálním, tak trilaterálním formátu. "Prezident to zopakoval mnohokrát," řekl Lavrov. "Klíčové je, aby se o tyto formáty neusilovalo jen kvůli mediálnímu pokrytí nebo večernímu vysílání. Veškeré kontakty na úrovni vedoucích představitelů států musí být nanejvýš pečlivě připraveny," dodal šéf ruské diplomacie. Ruská armáda napadla Ukrajinu z Putinova rozkazu v únoru 2022.
Trump po jednání v Bílém domě oznámil, že začal organizovat schůzku prezidentů obou bojujících zemí s tím, že na toto setkání na zatím neurčeném místě by navazovalo třístranné jednání o ukončení války Ruska proti Ukrajině s jeho účastí.
Lavrov dnes řekl, že na pátečním rusko-americkém summitu na Aljašce byla zjevná upřímná snaha prezidenta Trumpa a jeho týmu dosáhnout dlouhodobého a udržitelného míru na Ukrajině, což je podle něj v kontrastu s postojem evropských zemí. Lavrov se páteční bilaterální schůzky prezidenta Putina s Trumpem, pořádané ve formátu tři na tři, osobně zúčastnil, na Aljašku přiletěl v šedivé mikině s nápisem "SSSR".
Atmosféra na Aljašce byla podle něj velmi dobrá. "Bylo jasné, že hlava Spojených států a jeho tým chtějí především upřímně dosáhnout výsledku, který bude dlouhodobý, udržitelný a spolehlivý," řekl Lavrov stanici Rossija 24. Tento konstruktivní postoj podle něj kontrastuje s přístupem Evropy, jejíž čelní představitelé spolu se Zelenským v pondělí jednali s Trumpem mimo jiné o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. "Evropané na každém kroku trvali pouze na příměří, a potom budou Ukrajině dál dodávat zbraně," míní Lavrov.
Trump po summitu na Aljašce upustil od svého dřívějšího požadavku na okamžité příměří na Ukrajině a v souladu s Putinovým přáním začal tvrdit, že chce prosazovat širší mírovou dohodu místo pouhého klidu zbraní, který by byl první podmínkou pro další mírová jednání. Někteří evropští lídři jako německý kancléř Friedrich Merz či francouzský prezident Emmanuel Macron nicméně před kamerami na úvod schůzky v Bílém domě zdůraznili potřebu rychlé dohody o příměří, která by ukončila stále probíhající násilí a umožnila začít jednání.
Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv, který patří mezi nejostřejší kritiky Západu, dnes prohlásil, že evropští lídři nedokázali Trumpa přehrát, a že není jasné, jak bude Zelenskyj na domácí scéně prezentovat územní otázky a bezpečnostní záruky.
"Protiruské válkychtivé koalici ochotných se nepodařilo přehrát prezidenta USA na jeho hřišti. Evropa mu děkovala a podlézala," napsal Medveděv v angličtině na síti X. Dodal, že je otázkou, "na jakou strunu zahraje" Zelenskyj o zárukách a územích doma, až si "znovu oblékne svou zelenou vojenskou uniformu".
Trump v pondělí Zelenskému řekl, že USA pomohou zaručit bezpečnost Ukrajiny v rámci jakékoli dohody o ukončení války. Rozsah a detaily takových bezpečnostních záruk však nebyly bezprostředně jasné, podle Zelenského by měly být vypracovány do deseti dnů.