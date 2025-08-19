Pozor na tenhle nový trik podvodníků přes telefon. Prý vracejí peníze, ale opak je pravdou

Dnes je úterý 19. srpna 2025., Svátek má Ludvík
19. 8. 2025 – 17:13 | Zprávy | Anna Pecena

podvod na seniora | zdroj: AI DALL-e
Stačí jeden nevinný hovor a úspory mizí rychleji než pára nad hrncem. Podvodníci se dnes vydávají za pracovníky bank či úřadů a tvrdí, že vám chtějí vrátit přeplatek. Ve skutečnosti jde o léčku, která vás může připravit i o celý důchod.

Telefonát, který vás může stát všechno

Představte si, že doma zvoní telefon. Na druhém konci se ozve příjemný hlas, předstírá, že je z banky nebo z finančního úřadu, a oznámí vám: „Máte nárok na vrácení přeplatku. Potřebujeme jen ověřit vaše údaje.“ Zní to lákavě – kdo by nechtěl pár stovek či tisíc korun zpátky? Jenže místo přeplatku dostanete holou nulu a prázdný účet.

Podvodníci mají scénář dokonale nacvičený. Umí mluvit tak, že působí důvěryhodně, často znají i vaše jméno nebo adresu. Cíleně míří na starší lidi, kteří jsou zvyklí respektovat autority a mají menší nedůvěru k úředním postupům.

Jak trik funguje

Většinou se vás snaží dostat k tomu, abyste nadiktovali číslo platební karty nebo rovnou přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. Někdy vám pošlou i SMS s odkazem, který se tváří jako stránka banky – ale ve skutečnosti jde o podvrh. Jakmile jim tyto údaje prozradíte, dokážou během minut vybílit účet.

Oběti často říkají, že je telefonující tlačil do rychlého rozhodnutí: „Teď hned, jinak přeplatek propadne!“ nebo „Musíme to stihnout dnes, jinak už vám peníze vrátit nemůžeme.“ Tento tlak na rychlost je klíčovým signálem, že jde o podvod.

Jak se bránit a ušetřit si starosti

Nejlepší zbraň je jednoduchá: nikdy po telefonu nesdělujte číslo své karty, PIN ani přístupové údaje do banky. Žádná banka ani úřad to po vás nesmí požadovat. Pokud někdo tvrdí opak, zavěste a sami si ověřte situaci na oficiálním čísle své banky nebo finanční správy.

Stejně důležité je mluvit o těchto praktikách s rodinou a přáteli. Čím více seniorů bude o těchto tricích vědět, tím menší šanci mají podvodníci uspět. A pokud přece jen naletíte, okamžitě volejte své bance a policii – rychlá reakce může zachránit aspoň část peněz.

Podvodníci spoléhají na lidskou důvěřivost a touhu získat něco „zadarmo“. Ale pamatujte: žádný přeplatek nestojí za riziko, že přijdete o celý důchod. Jediná jistá úspora je nenechat se napálit!

