Operace Oscar: Europol chce sledovat protiruské sankce a hlídat, jestli je někdo neobchází

Na operaci s názvem Oscar se budou kromě ní podílet také úřad pro justiční spolupráci Eurojust a unijní agentura pro ostrahu hranic Frontex.

Cílem operace je podle pondělního prohlášení Europolu podpora členských států EU při zmrazování majetku osob, které se na unijním sankčním seznamu ocitly v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Kromě toho bude odhalovat možné obcházení obchodních a hospodářských sankcí EU.

Operace potrvá nejméně jeden rok. Europol se při ní bude snažit usnadňovat výměnu informací mezi členskými státy EU a poskytovat jim operativní i analytickou podporu při finančním vyšetřování.

Europol, together with EU Member States, @Eurojust & @Frontex, launched Operation Oscar to support the freezing of criminal assets owned by individuals & legal entities sanctioned in relation to the Russian invasion of Ukraine.



