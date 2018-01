Nedržme se při zemi, burcoval Piráty znovuzvolený Bartoš

Předsedou Pirátů bude další dva roky Ivan Bartoš. Do funkce ho v sobotu opětovně zvolilo celostátní fórum strany, v internetovém hlasování získal 276 z 293 odevzdaných hlasů. Bartoš ve volbě předsedy neměl protikandidáta. Před volbou řekl, že Piráti budou ve sněmovně konstruktivní opozicí, v příštím volebním období by se ale měli aktivně zapojit do sestavování vlády.