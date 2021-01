Nechte si chutnat: Mouční červi byli v Evropě schváleni ke konzumaci

Mouční červi se možná brzy objeví na talířích lidí po celé Evropě. Ke konzumaci je totiž doporučil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), který jim již dříve přiřkl status nového jídla.

Díky středečnímu doporučení úřadu by se celé sušené larvy brzy mohly stát součástí mnoha receptů či by mohly být využity ve formě moučky pro výrobu sušenek, těstovin nebo pečiva. Evropská komise má nyní na základě rozhodnutí úřadu předložit členským státům návrh, který by umožnil uvést moučné červy na trh jako potravinu pro lidi.

Mouční červi jsou ve skutečnosti larvy potemníka moučného a v Evropě jsou již používáni jako přísada do krmiv pro domácí mazlíčky. Vzhledem k tomu, že jsou bohatí na bílkoviny, tuky a vlákninu, se pravděpodobně stanou prvním z mnoha hmyzích druhů, které se v nadcházejících letech ocitnou na jídelníčku Evropanů, myslí si chemik a potravinový expert úřadu EFSA Ermolaos Ververis. Právě pod jeho dohledem byli mouční červi schváleni jako "nové jídlo" směrnicí, která nabyla účinnosti v roce 2018. To vyvolalo vlnu obdobných žádostí.

Do hmyzích tyčinek či hamburgerů z cvrččí mouky se s chutí pouštějí lidé v Africe, Austrálii nebo na Novém Zélandu. Někteří sociologové se však domnívají, že lidé v Evropě mohou pociťovat silnou psychologickou bariéru a nějakou chvíli ještě potrvá, než se výrobky založené na larvách potemníka moučného stanou běžným zbožím v supermarketech.