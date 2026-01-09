Návštěvou Ukrajiny chtěla nová česká vláda vyslat signál, řekl Macinka
9. 1. 2026 – 14:58 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Návštěvou Ukrajiny chtěla nová česká vláda vyslat signál, že je pro ni důležité se s ukrajinskou stranou bavit a navázat co nejrychleji kontakty.
Na tiskové konferenci v Kyjevě to dnes po jednání se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou řekl ministr zahraničí Petr Macinka. Ukrajinská strana podle něj udělala v jednáních o ukončení bojů velké ústupky a ukázala, že jí jde skutečně o mír a o konec války. Teď je to na ruské straně, dodal. Rusko Ukrajinu vojensky napadlo v únoru 2022, země se od té doby se západní podporou brání.
Podle Macinky je dobře, že se podařilo najít kompromis a konsenzus, který zajistí pokračování muniční iniciativy. "Jsem rád, že jsem mohl být jakýmsi poslem, i když jenom symbolickým, dobrých zpráv, co se týče pokračování muniční iniciativy. Která víme že je nesmírně důležitá pro Ukrajinu," řekl dnes v Kyjevě. Premiér Andrej Babiš tento týden po dohodě s koaličními partnery oznámil, že Česká republika muniční iniciativu rušit nebude. Bude ji jen koordinovat a nepůjdou do ní žádné peníze českých občanů.
Právě v organizaci je podle Macinky největší hodnota celé iniciativy. "To je, myslím, to klíčové, že toto bude dále pokračovat, bude to organizováno," uvedl. Česko bude sbírat poptávku z ukrajinské strany a hledat propojení. "Organizace je určitě daleko cennější, než nějaký příspěvek z kasy, kterou nám minulá vláda nechala bohužel naprosto prázdnou," dodal.
Na muniční iniciativě Česko spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem, ale i s dalšími zeměmi. V iniciativě je koordinátorem a dopravcem, vyhledává zásoby střeliva ve světě a domlouvá mezinárodní financování. Loni Ukrajina prostřednictvím iniciativy získala 1,8 milionu kusů munice, za celou dobu trvání iniciativy přes čtyři miliony kusů.
Sybiha dnes na tiskové konferenci řekl, že Ukrajina vítá pokračování muniční iniciativy v režimu, jaký je přijatelný a výhodný pro Českou republiku. Dnešní návštěva nového šéfa české diplomacie podle něj vyjadřuje solidaritu a ochotu pomoci. Sybiha je přesvědčen, že česká a ukrajinská vláda dokáží zachovat pozitivní dynamiku vzájemných vztahů.
Od Sybihy se dnes Macinka dozvěděl některé podrobnosti o mírovém procesu či vyjednávání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. "Určitě je vidět, že Ukrajina má velký zájem o mír. Já oceňuji, když to sleduji osobně. Velké ústupky, které v tom mírovém jednání byla Ukrajina ochotna učinit, takže teď je čas na ústupky na ruské straně," řekl.
Macinka pevně věří, že brzy se na návštěvu Ukrajiny bude opět cestovat letadlem, protože Ukrajina bude bezpečnou zemí. Do ukrajinské metropole dnes český ministr přijel z Polska vlakem, cesta byla o několik hodin zdržena kvůli rozsáhlému nočnímu ruskému útoku na Kyjev i další části napadené země.
"Jsme si plně vědomi situace na ukrajinském bojišti a zároveň také vnímáme, že Česká republika je útočištěm velkého množství ukrajinských občanů," řekl Macinka. Tyto důvody podle něj hovoří pro ještě silnější a intenzivnější diplomatickou výměnu, spolupráci a diskusi. Tématem jednání byla podle Macinky také například protivzdušná a protidronová obrana.
Ministr na Ukrajinu přijel dnes ráno, doprovází ho mimo jiné poslanec a čestný prezident vládní strany Motoristé sobě Filip Turek. Macinka už před jednáním společně se Sybihou v Kyjevě položili květiny k památníku padlých.
Opoziční politici doufají v to, že ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) bude o své osobní zkušenosti z dnešní návštěvy Ukrajiny informovat koaliční partnery z hnutí SPD a ANO. Vyplynulo to z jejich vyjádření pro ČTK a na sociálních sítích. Cesta jako taková je podle opozice dobrou zprávou, politici ale zároveň tvrdí, že třeba v Evropském parlamentu hlasují Motoristé dlouhodobě protiukrajinsky.
"Je dobře, že ministr zahraničí Macinka na vlastní oči vidí, co dělá Rusko na Ukrajině. Doufám, že to změní jeho postoj a že o tom bude informovat i vládní kolegy z SPD a ANO," uvedl na síti X bývalý premiér Petr Fiala (ODS), který patřil k prvním politikům na návštěvě Ukrajiny po začátku ruské invaze v únoru 2022.
Také místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek je rád, že Macinka měl možnost situaci na Ukrajině vidět na vlastní oči. "Po návratu očekávám jasný vzkaz: Ukrajině musíme pomáhat všemi prostředky. Jinak ta cesta neměla smysl a je to jen PR," napsal Ženíšek ČTK. Za dobrý začátek pokládá Macinkovo prohlášení, že Ukrajina udělala v mírových jednáních velké ústupky a teď je to na ruské straně.
Lidovecký poslanec Jan Bartošek pokládá cestu za hezké gesto. "Je ale v protikladu s předchozími protiukrajinskými vyjádřeními Motoristů i s jejich výhradně protiukrajinským hlasováním v Evropském parlamentu," konstatoval.
Ženíšek uvedl, že Macinka teď o všem musí informovat koaliční partnery - šéfa Sněmovny a SPD Tomia Okamuru a předsedu strany PRO Jindřicha Rajchla zvoleného také za SPD. Rovněž Bartošek podotkl, že Motoristé a ANO jsou v koalici s Rajchlem a Okamurou. "Ti by byli nejradši, abychom Ukrajinu nechali padnout a Putina zvítězit. Nenechme se oklamat jejich náhlým zájmem o Ukrajinu. Jejich činy dokazují, že straní spíše Putinovi," uvedl k Motoristům.
Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) označil Macinkovu cestu za dobrou zprávu. V České televizi (ČT) konstatoval, že tím Macinka navázal na jeho práci. "Zahraniční politika není tvořena jen gesty a symboly, ale i konkrétní náplní," dodal. Ze slov premiéra Andreje Babiše (ANO) podle Lipavského musí být všem jasné, že Česko v podpoře Ukrajiny polevuje. Podotkl, že vláda navíc nemá jednotnou zahraniční politiku.