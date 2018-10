Návrat kmotrů, kritizuje Babiš vyjednávání ODS. Obul se i do kandidátky na primátorku

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Za návrat kmotrů označil ve středu premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš povolební vyjednávání ODS ve velkých městech. Podobný scénář jako v Brně, kde se v úterý dohodli přes počáteční shodu s ANO ODS s Piráty, ČSSD a KDU-ČSL, se dle Babiše chystá i v Plzni. S odkazem na webové články Babiš zpochybňoval po jednání vlády minulost pravděpodobné příští brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS). Předseda ODS Petr Fiala reagoval připomenutím Babišových styků a obchodů.

Koalice domlouvané ODS na úrovni velkých měst ukazují podle Babiše, že se občanští demokraté nezbavili pověsti strany hájící partikulární zájmy. "Není to o programu, ale o těch zájmech, je to to nejhorší, co se může stát," uvedl. Dodal, že "Fiala, který se od kmotrů distancoval, jim stále fandí". "Být na jeho místě, raději bych o kmotrech moc nemluvil. Na rozdíl od pana Babiše se s nikým takovým neznám, natož abych si s ním tykal či obchodoval," reagoval Fiala na twitteru.

Výrok Babiše o návratu kmotrů pak bere Vaňková jen jako mediální útok. Dokud ODS jednala v Brně s ANO, o kmotrech nikdo nemluvil, řekla novinářům Vaňková.

V Brně mají strany koalice dohromady 33 mandátů v 55členném zastupitelstvu. Obešly vítězné ANO se současným primátorem Petrem Vokřálem, byť už s ANO byly ODS, KDU-ČSL a ČSSD domluveny na koalici. Vaňková to vysvětlila tím, že se strany dohodly na základě silnější shody programů. Babiš to označil za podraz, naopak Fiala uvítal "koalici změny".

Členská základna Pirátů v Brně nicméně bude ještě rozhodovat o tom, zda Piráti do předjednané koalice vstoupí. Jakmile vznikne verze koaliční smlouvy, bude předložena místnímu fóru Pirátů na třídenní rozpravu a na 48hodinové hlasování. Členové mohou variantu schválit, ale také nikoliv.

Co se děje v Plzni?

Vaňková odmítla Vokřálovo tvrzení, že jím vedené povolební vyjednávání vyústilo v uzavření koaliční dohody nebo dohody o spolupráci a stvrdilo jej rukoudání. Vyjednávání s ANO označila za hledání nejvhodnější cesty.

"Žádné sliby, podané ruce, natož podpis jakékoli dohody o vzniku koalice pod primátorem Vokřálem však nebyly učiněny. Vítězi voleb se v těchto jednáních nepodařilo v konečném výsledku nalézt většinovou podporu pro svůj návrh a dohodu, která by byla jakýmkoli aktem, byť jen podáním ruky, zpečetěna," uvedla Vaňková.

Podle ní Vokřál nenašel dohodu většinovou, což neznamená jen ODS, ale i dalších stran. Přitom ještě v pondělí oznámili dohodu na koalici ANO, ODS, KDU-ČSL a ČSSD všichni lídři včetně Vokřála, Vaňkové, Petra Hladíka (KDU-ČSL) a Olivera Pospíšila (ČSSD) na společné tiskové konferenci.

Vaňková ve středu před novináři potvrdila, že v letech 2007 až 2011 jako advokátka pracovala pro offshorovou společnost Brandson Enterprises z Karibiku. Vymáhala pro ni pohledávky z pokut černých pasažérů. Popřela ale možnou spojitost s jakýmkoliv pochybným jednáním, kterou naznačil publicista Jan Urban. "Měla jsem jediný úkol, k tomu směřovala moje smlouva jako advokátky, a ten úkol byl uplatňovat nároky vůči černým pasažérům," řekla Vaňková s tím, že na tom nic špatného nevidí.

Vaňková se neobává toho, že by Brno po odsunutí ANO do opozice nedostávalo peníze od státu. "Toto by problém být neměl, protože vláda by neměla rozhodovat s ohledem na zastoupení stran, ale musí rozhodovat se zájmem celé České republiky," uvedla Vaňková. Brno chce od státu stovky milionů korun například na koncertní sál či sportoviště.

V Plzni se v úterý sešly na prvním povolebním vyjednávání dvě nejsilnější strany vzešlé z víkendových komunálních voleb - ANO a ODS, obě mají po 13 mandátech a obě trvají na tom, že v nové koalici pro sebe získají primátora. Do zastupitelstva se 47 mandáty se dostalo dalších pět stran.

Na Babišova slova o kmotrech dnes reagoval lídr ODS v Plzni, současný první náměstek primátora Martin Baxa, který byl v Plzni primátorem v letech 2010 až 2014. "Do Plzně se kmotři určitě nevracejí a jsem si jist, že ani nikde jinde v ODS. Plzeňská ODS standardně vyjednává o koalici. Usilujeme o funkci primátora, protože jsme získali stejně mandátů jako ANO, ale já osobně získal více hlasů než lídr babišovců (Roman) Zarzycký. Věřím, že i v myšlenkovém světě Andreje Babiše mohou strany demokraticky vyjednávat a usilovat o pozici primátora. Nebo snad platí, že každý, kdo neplní pokyny hnutí ANO, bude označen za kmotra?" uvedl Baxa.