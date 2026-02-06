Naši hokejisté poprvé trénovali v Miláně, měli nezvyklou brankářskou výpomoc
6. 2. 2026 – 14:40 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Čeští hokejisté dnes v Miláně absolvovali první trénink v dějišti olympijských her Kouč Radim Rulík měl k dispozici dvanáct hráčů působících v Evropě a brankáře Lukáše Dostála, který se k týmu připojil zatím jako jediná posila z NHL
Aby mohla část týmu plnohodnotně trénovat, nezvykle ji v brankářské roli doplnili kustod Petr Šulan a media manažer Jonáš Štekr, kteří za sebou mají gólmanskou minulost
"Byl jsem moc rád, že byli na ledě, fakt se snažili Pro kluky je to mnohem lepší, než aby stříleli na prázdnou bránu Klobouk dolů před nimi Není jednoduché skočit na led proti olympijským střelcům Jsem rád, že mohli jít s námi," pochválil nečekané parťáky Dostál v rozhovoru s novináři podle webu sportcz
Pro třiačtyřicetiletého Šulana to nebyla reprezentační premiéra, v tréninku vypomáhal národnímu týmu již v roce 2021 při Švédských hrách Šulan má za sebou i soutěžní kariéru, chytal za prvoligový Beroun, působil i v druhé lize nebo v nižší soutěži ve Francii
Štekr chytá už jen rekreačně krajskou ligu, v minulosti se představil v univerzitní lize A stal se také terčem vtipů "Já jsem si myslel, že ty nás máš na rozhovory vodit a ne je sám dělat," smál se útočník Dominik Kubalík
Hokejisté trénovali v hlavní hale Santagiulia asi 45 minut, další příprava je čeká až v neděli v podvečer, kdy by již měl být tým kompletní i s hráči NHL Kouč Rulík už ve čtvrtek v Praze při odletu do dějiště turnaje avizoval, že v sobotu dá týmu volno I proto, že hráči se dnes chystají na slavnostní zahájení her Vlajku české výpravy ponese hvězdný útočník David Pastrňák