Lidské ruce mají tajnou schopnost, v tomhle testu porazily i roboty
6. 2. 2026 – 14:52 | Zpravodajství | Alex Vávra
Lidský hmat možná není tak omezený, jak jsme si mysleli. Nový výzkum ukazuje, že dokážeme vycítit předměty skryté v písku ještě dřív, než se jich dotkneme – a v přesnosti dokonce porážíme moderní roboty.
Ještě včera jsme si mysleli, že lidský hmat končí tam, kde končí kůže prstů. Když se něčeho nedotkneš, nemáš šanci to cítit. Jenže nová studie britských vědců tenhle zažitý pohled obrací naruby. Ukazuje se, že lidské ruce dokážou víc, než jsme byli ochotni připustit. Dokonce tolik, že se svými schopnostmi přibližují zvířatům, která byla vnímána jako evoluční špička v orientaci v neviditelném světě pod povrchem.
Výzkumníci z Queen Mary University of London a University College London přišli s důkazem, že lidé mají zvláštní schopnost vnímat předměty ukryté v písku ještě dřív, než se jich fyzicky dotknou. Nejde o žádnou magii ani šestý smysl, ale o extrémně jemnou citlivost lidského hmatu, která dosud zůstávala skrytá. To, co věda dlouho považovala za doménu některých ptáků a zvířat, se najednou objevuje i u člověka.
Hmat, který sahá dál než k prstům
Hmat byl po desetiletí popisován jako smysl na krátkou vzdálenost. Vidíme na dálku, slyšíme ještě dál, ale dotyk funguje jen při přímém kontaktu. Tento výzkum ale ukazuje, že realita je mnohem zajímavější. Někteří pobřežní ptáci, například jespáci nebo kulíci, dokážou najít kořist ukrytou hluboko v písku jen díky jemným vibracím a změnám odporu zrnek. A přesně podobný princip funguje i u lidských rukou.
V experimentu měli dobrovolníci jednoduchý, ale záludný úkol. Pohybovali prsty v písku a snažili se najít skrytou kostku dřív, než se jí skutečně dotknou. Žádné nápovědy, žádné vidění, jen prsty a písek. Přesto se lidem dařilo objekt spolehlivě odhalovat. Ne proto, že by ho nahmatali, ale proto, že jejich ruce zachytily drobné změny v chování písku kolem skrytého předmětu.
Podrobnější analýza odhalila fascinující detail. Lidská ruka je schopná vnímat mikroskopické posuny písku, které vznikají ve chvíli, kdy se pohybující zrnka setkají se stabilním objektem pod povrchem. Tyto nepatrné signály se šíří materiálem a prsty je dokážou rozpoznat. Citlivost lidského hmatu se přitom pohybuje těsně u fyzikální hranice toho, co je v takovém prostředí vůbec možné zaznamenat.
Souboj člověka a stroje skončil překvapením
Aby vědci zjistili, jak výjimečná tahle schopnost je, postavili lidský hmat proti technologii. Konkrétně proti robotické paži vybavené hmatovým senzorem a pokročilým učícím algoritmem. Robot dokázal objekty zaznamenat i z o něco větší vzdálenosti než lidé, jenže měl jeden zásadní problém. Často se mýlil a hlásil nálezy tam, kde ve skutečnosti nic nebylo.
Lidé naopak dosahovali výrazně vyšší spolehlivosti. Přibližně v sedmi případech z deseti dokázali správně určit přítomnost objektu v rámci očekávaného dosahu. Robot skončil zhruba na čtyřech případech z deseti. Jinými slovy, lidské prsty porazily stroj, který byl navržen přesně pro tento úkol.
Pro vědce to byl jasný signál, že lidský hmat není primitivní smysl, ale vysoce sofistikovaný systém, který evoluce vypilovala k nečekané dokonalosti. A nejde jen o akademickou zajímavost. Tyto poznatky mohou zásadně ovlivnit vývoj robotů a asistivních technologií.
Praktické využití je nasnadě. Archeologové by mohli hledat křehké artefakty bez rizika jejich poškození. Záchranáři by se mohli lépe orientovat v sutinách po katastrofách. Roboti by dokázali pracovat v prostředích, kde selhává zrak, například pod vodou, v kouři nebo v temných podzemních prostorech. A do budoucna třeba i při průzkumu cizích planet, kde je terén plný písku a prachu.
Tenhle výzkum ukazuje, že lidské tělo stále skrývá schopnosti, které jsme ještě plně nepochopili. Ruce, které denně používáme k obyčejným činnostem, se ukazují jako neuvěřitelně citlivé nástroje, schopné číst svět pod povrchem. A možná je to připomínka, že i v době nejpokročilejší techniky má lidský organismus stále co nabídnout. Stačí se na něj dívat pozorněji.