Asteroid velikosti mrakodrapu míří k Měsíci. Výbuch možná uvidíme pouhým okem
12. 2. 2026 – 14:32 | Zpravodajství | Alex Vávra
Asteroid o velikosti patnáctipatrové budovy může v roce 2032 zasáhnout Měsíc a vyvolat záblesk jasný jako Venuše. Vědci už počítají s variantou největšího zaznamenaného měsíčního dopadu i s možností, že trosky ohrozí družice na oběžné dráze.
Asteroidy většinou míjejí Zemi i Měsíc bez větší pozornosti veřejnosti. Občas se ale objeví objekt, který dokáže na několik týdnů rozvířit debatu o kosmických hrozbách a zároveň nabídnout jedinečnou vědeckou příležitost. Přesně to je případ asteroidu 2024 YR4, tělesa o průměru zhruba 60 metrů, tedy velikosti větší budovy. Zatímco Země je podle nejnovějších výpočtů mimo ohrožení, Měsíc by se 22. prosince 2032 mohl ocitnout přímo v jeho dráze.
Ještě v roce 2024 vyvolal asteroid rozruch, když první výpočty naznačily rekordně vysokou pravděpodobnost srážky se Zemí u objektu této velikosti. Riziko se tehdy vyšplhalo až na 3,1 procenta. Další zpřesněná měření však možnost dopadu na naši planetu definitivně vyloučila. Pozornost astronomů se tak přesunula k Měsíci, kde podle NASA zůstává přibližně 4,3% šance na zásah.
Co by se stalo při dopadu
Podle dosud nerecenzované studie zveřejněné na serveru arXiv by případná srážka uvolnila energii odpovídající 5,2 až 8 megatunám TNT. To by z ní učinilo nejenergetičtější zaznamenanou měsíční impaktní událost v moderních dějinách. Výsledkem by byl kráter o průměru zhruba jednoho kilometru a hloubce kolem 150 metrů.
Bezprostředně po nárazu by se objevil výrazný optický záblesk o jasnosti mezi -2,5 až -3 magnitudy, tedy srovnatelný s planetou Venuší na noční obloze. Tento světelný jev by mohl trvat několik minut. Pokud by k dopadu došlo v neosvětlené části Měsíce, mohli by jej pozorovatelé spatřit i pouhým okem. Následně by místo nárazu několik hodin zářilo v infračerveném spektru, protože roztavená hornina o teplotě kolem 2000 kelvinů by postupně chladla.
Dopad by zároveň vyvolal měsíční zemětřesení o síle přibližně 5 stupňů a do okolního prostoru by bylo vymrštěno zhruba 1,1 milionu tun materiálu. Část trosek by mohla uniknout měsíční gravitaci a vytvořit meteorický roj. Některé úlomky by navíc mohly představovat riziko pro družice a další kosmickou infrastrukturu na oběžné dráze Země.
Vědci proto vytvořili 10 000 počítačových simulací vývoje dráhy asteroidu a detailně modelovali i samotný proces nárazu během prvních 500 sekund. Výsledky naznačují, že potenciální koridor dopadu by mohl ležet v pásu dlouhém asi 3000 kilometrů severně od kráteru Tycho. Při pohledu ze severní polokoule by šlo o spodní polovinu měsíčního disku.
Vědecká šance i technologická výzva
Pro planetární vědce představuje tato situace mimořádnou příležitost. Předvídatelný dopad tělesa této velikosti by umožnil detailně sledovat fyziku impaktu, dynamiku měsíčního povrchu i chování vyvrženého materiálu. Výzkumníci už připravili koordinovaný harmonogram pozorování, který zahrnuje pozemní teleskopy, měsíční orbitery i budoucí stanice na povrchu.
Klíčovou roli by mohl sehrát kosmický dalekohled Jamese Webba, jenž bude mít 18. a 26. února 2026 omezená pozorovací okna. Během nich by měl získat zásadní data pro zpřesnění dráhy asteroidu. Podle současných odhadů je přibližně osmdesátiprocentní pravděpodobnost, že riziko dopadu klesne pod jedno procento. Existuje však i malá šance, že nové údaje zvýší pravděpodobnost nad 30 procent.
Agentury NASA i Evropská kosmická agentura zvažují teoretické scénáře případného odklonění tělesa, včetně možnosti detonace jaderného zařízení v jeho blízkosti. Zatím jde pouze o úvahy pro krajní případ, nikoli o konkrétní plán.
Ať už se pravděpodobnost v příštích letech vyvine jakkoli, asteroid 2024 YR4 už nyní ukazuje, jak citlivě dokážeme sledovat malé objekty ve sluneční soustavě a jak rychle se mění naše schopnost reagovat na potenciální kosmické hrozby. Pokud by k dopadu skutečně došlo, stal by se systém Země a Měsíce jedinečnou laboratoří pod širým nebem. Pokud ne, i tak půjde o cenný test našich výpočtů, technologií a připravenosti čelit budoucím výzvám z hlubin vesmíru.