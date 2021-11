Aktualizováno: Moravskoslezský a Jihočeský kraj omezí hromadné akce. Vláda v pátek představí další opatření

Jihočeský a Moravskoslezský kraj plánují kvůli epidemické situaci omezit hromadné akce. Vláda chce v pátek představit další opatření proti šíření epidemie covidu, uvedl Babiš.

(AKTUALIZOVÁNO, 14:51) Vláda v pátek přijme další opatření proti šíření epidemie covidu-19. Rádiu Impuls to dnes řekl premiér Andrej Babiš. Naposled kabinet upravil opatření v pondělí, rozhodl například o podpoře podniků, kterým hrozí ekonomický propad.

Vláda podle Babiše navyšuje počet očkovacích míst, je připraven lůžkový dispečink. Dostatek je už podle premiéra po dodávce z Německa monoklonálních látek pro pomoc nemocným. Vláda v pondělí otevřela debatu o povinném očkování některých profesí proti covidu-19. Do konce týdne má posoudit povinnost meziresortní komise. Očkování by podle kabinetu mohlo být povinné i pro starší 60 let. Proti povinnému očkování se dnes vyjádřili zástupci nastupující vládní koalice Spolu s Piráty a Starosty.

Babiš příliš komentovat dnešní vystoupení kandidáta na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a dalších lídrů budoucí vlády k jejich plánům pro boj s koronavirem nechtěl. Vyzývají občany k očkování, včetně posilující dávky, a k omezení kontaktů. Příští vláda chce mimo jiné zavést povinné testy při rizikových kontaktech i pro očkované, uznávat jako covidové certifikáty PCR testy i protilátky, změnit pandemický zákon, lépe komunikovat s veřejností.

„Pan Válek dělá politiku, není v praxi, není na ministerstvu, já se divím, když takhle vystupuje,“ podotkl Babiš. Komentovat tiskovou konferenci lídrů budoucí pětikoalice podle něj je „mimo mísu“. Některá Válkova vyjádření jsou navíc v přímém rozporu s tím, co říkají experti, kteří jsou v odborných týmech nynější vlády ANO a ČSSD i budoucího kabinetu, uvedl Babiš. Zmínil například to, že budoucí vláda je podle Válka proti povinnému očkování některých věkových skupin. „Pan docent (Marián) Hajdúch včera (v úterý) navrhl povinné očkování všech nad 60 let,“ řekl.

„Omezte své kontakty.“

(13:15, původní zpráva) Jihočeský kraj vyzval seniory, aby dalších deset dní zásadně omezili své kontakty. Jihočeské obce mají omezit adventní akce. Stát by měl podle kraje připravit legislativní rámec, aby šlo omezit konání akcí v jižních Čechách. Důvodem je, že se zhoršuje covidová pandemie, řekl dnes na mimořádné tiskové konferenci jihočeský hejtman Martin Kuba. Na jihu Čech zatím podle něj nehrozí, že by se museli pacienti s koronavirem převážet do jiného regionu.

„Zátěž jihočeských nemocnic kontinuálně stoupá a v budoucích dnech můžeme očekávat zvyšující se zátěž. Přijali jsme opatření, aby se situace zklidnila,“ řekl Kuba. O opatřeních dnes rozhodl krizový štáb kraje.

Kuba vyzval zejména seniory, aby příštích deset dní zásadně omezili své společenské, pracovní i rodinné kontakty. „Čelíme variantě delta, která je tak extrémně rychle přenosná, že omezení kontaktů a dodržování opatření vás může ochránit od toho, abyste se nenakazili,“ řekl. Senioři nad 65 let tvoří podle hejtmana na jihu Čech většinu hospitalizovaných s covidem, je jich 290 ze 402 všech hospitalizovaných.

Kraj vyzval ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a hlavní hygieničku ČR Pavlu Svrčinovou, aby okamžitě připravili legislativní opatření, podle nichž bude možné omezit konání akcí v Jihočeském kraji. Když budou hygienici rozhodovat, zda akce rušit, a Česko nebude v nouzovém stavu, je to komplikované, i s ohledem na možné kompenzace organizátorům.

V jihočeských nemocnicích je 402 pacientů s koronavirem, o sedm více než v úterý. Na lůžkách JIP a ARO leží 51 lidí s covidem. Nejvíc hospitalizovaných má českobudějovická nemocnice, kde je 184 pacientů. Jihočeští hygienici zaznamenali v úterý večer za předchozích 24 hodin rekordních 1580 nových případů koronaviru. Od začátku pandemie loni na jaře se na jihu Čech prokázala nemoc u 123 786 lidí. Vyléčilo se dosud 107 478 obyvatel kraje. Od loňského března zemřelo na jihu Čech v souvislosti s koronavirem 1891 lidí. Hygienici teď v kraji evidují 14 417 pacientů s covidem.

„Počet očkovaných roste velmi pomalu.“

Moravskoslezský kraj kvůli stále se zhoršující epidemické situaci požádal krajské hygieniky o omezení hromadných akcí. Za úterý eviduje rekordní přírůstek 3056 nově pozitivně testovaných na covid-19. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil hejtman Ivo Vondrák. Omezení společenského života na minimálně 14 dní už v úterý avizoval rovněž hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, dnes odpoledne se k situaci vyjádří jihomoravský hejtman. Právě na Moravě je totiž situace z hlediska nákazy nejhorší.

„Roste sice počet očkovaných, ale jen velmi pomalu. Na základě úterního jednání hejtmanů s vládou i my požádáme Krajskou hygienickou stanici o omezení hromadných akcí,“ uvedl na sociálních sítích hejtman. Ze zveřejněných dat je zřejmé, že nejvyšší přírůstky byly v úterý na Karvinsku a Ostravsku, nejlépe je na tom Bruntálsko. Omezení aktivit například při vánočních trzích už avizovala i řada měst, včetně Ostravy.

„Jde nám o jediné. Zpomalit šíření nákazy, předejít kolapsu zdravotnictví a zabránit lockdownu. Nikdo si nepřejeme, aby se musely děti vrátit k distanční výuce, aby byly uzavřeny obchody i služby a lidé nemohli vycestovat za město. To byla poměrně nedávná tvrdá realita, kterou si už prostě nechceme zopakovat. Dočasné omezení společenských akcí je v této optice mnohem menší zlo. Proto jsem v dopise krajskou hygienu vyzval, aby přijala mimořádná opatření na území našeho regionu, je to v tuto chvíli právě jejich kompetence. Například omezení kapacity společenských akcí minimálně na polovinu by mohlo být efektivní,“ upřesnil Vondrák.

Zároveň hygienu také požádal o zpřísnění kontrol dodržování stávajících protiepidemických opatření. Předpokládá, že konkrétní návrhy hygieniků by mohly být projednány na pondělním jednání krajského krizového štábu. Reakci hygieniků ČTK zjišťuje.

Na 100 000 obyvatel připadá v kraji za posledních sedm dní 1228 pozitivních, je to o 32 více než o den dříve. Jde o čtvrtou nejvyšší incidenci v zemi, hůře jsou na tom Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský kraj. Za posledních sedm dní její hodnota vzrostla o 260 nakažených na 100 000 obyvatel.

Podle zveřejněných dat bylo v úterý nejvíce nově nakažených na Karvinsku, a to 793 lidí, na Ostravsko připadá 747 pozitivně testovaných, na Opavsko 491, na Frýdecko-Místecku to bylo 480 nakažených, na Novojičínsku 369 a na Bruntálsku 176. Obě dávky očkování má v kraji s 1,2 milionu obyvatel 50,4 procenta z nich. Počet zemřelých v souvislosti s covidem vzrostl na 3929 lidí, jen v úterý jich zemřelo osm, za poslední týden 104. V nemocnicích je přes 800 hospitalizovaných s koronavirem.

„Intenzivní péči potřebuje 99 osob. Denně je v průměru hospitalizováno dalších 20 lidí, což při aktuální dvaaosmdesátiprocentní obsazenosti covidových lůžek může znamenat hrozbu vyčerpání lůžkových kapacit,“ uvedl Vondrák. Nakažených koronavirem je nyní téměř 30 000 lidí.