Nápadníci pláčou. Natálka Jirásková po rozchodu s Mišíkem: "Jsem šťastná, nikoho nového nechci"
14. 9. 2025 – 6:05 | Magazín | Jiří Rilke
Půvabná blondýnka je ráda, že má čas sama na sebe. Ctitelé mají smůlu.
Ctitelům, kteří zbystřili příležitost poté, co se po snad dvou měsíci průtahů a mlžení konečně potvrdilo, že se svůdná modelka Natálie Jirásková rozešla se zpěvákem Adamem Mišíkem, zůstanou jen slzy pro pláč.
Půvabná dcera slavné moderátorky Ivy Kubelkové se totiž soustředí na to, aby se pevně postavila na vlastní nohy, aby vykročila do nové životní etapy a vůbec jí nevadí, že to udělá sama. Právě naopak.
Nový život symbolicky ozdobila i novým bydlením, když si našla více než stometrový byt: „Vybírala jsem podle lokace, abych měla kam chodit s pejskem a jsem tam moc šťastná,“ pochvaluje si pro Super.cz.
Nová kapitola navíc začíná nejen v osobním životě, ale také díky studiím. Natálka totiž začíná vysokou školu: „Už jsem oficiálně studentka humanitních studií, takže tam budu mít historii, psychologii nebo sociologii. Škola mi začíná 1. října,“ prozradila.
Především si ale nemůže vynachválit samostatnost. Což je samozřejmě stav, který zažil nejspíš každý dvacetiletý člověk na světě, když je poprvé opravdu bez dozoru: „Je skvělé moct si všechno zařídit sama, všechno je podle mého. Nemám tam od nikoho žádný nepořádek a ten, který si udělám, tak si sama uklidím,“ lebedí si.
O nové romantice momentálně nechce ani slyšet: „Ne. Teď je to takové, že se furt něco děje. Teď toho mám hodně, takže jsem ráda, že mám čas sama na sebe a za chvíli mi začne i škola. Takže se soustředím sama na sebe,“ utnula naděje všem okolo se plížícím Don Juanům.