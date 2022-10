Na všem se dá vydělat: Zelenskyj v USA vydá knižně své válečné projevy

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na začátku prosince vydá v USA knihu, která bude obsahovat několik jeho válečných projevů. Kniha podle něj Američanům přiblíží ukrajinské reálie a pomůže jim pochopit počínání Ukrajinců v současném boji proti Rusku.

Kniha, která podle nakladatelství The Crown Publishing Group vyjde 6. prosince a bude se jmenovat A Message from Ukraine (Zpráva z Ukrajiny), bude obsahovat šestnáct Zelenského projevů. Prezident napíše i úvod knihy, o předmluvu se postará Arkadij Ostrovskij, který pracuje pro týdeník The Economist a specializuje se na Rusko a východní Evropu.

Zelenskyj podle svých slov projevy vybral tak, aby Američanům přiblížil Ukrajinu. „Pokud chcete pochopit, kdo jsme, odkud pocházíme, co chceme a kam jdeme, musíte se více dozvědět o tom, kým jsme. A tato kniha vám v tom pomůže,“ slibuje Zelenskyj americkým čtenářům. Kniha vyjde v rámci projektu United24, který založil Zelenskyj a který koordinuje mezinárodní charitativní pomoc Ukrajině.

Zelenskyj, který je prezidentem od roku 2019 a dříve byl hercem a komikem, se stal po únorové ruské invazi v zahraničí tváří ukrajinského vzdoru. Od 24. února přednesl desítky projevů před zahraničními parlamenty, mezinárodními organizacemi a vládami, v nichž vyzýval k podpoře a k vyzbrojování své napadené země.