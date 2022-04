Na Ukrajině jsou ohroženy životy 2,7 milionu lidí se zdravotním postižením, informovalo OSN

Na Ukrajině jsou ohroženy životy přibližně 2,7 milionu lidí se zdravotním postižením. Podle agentury Reuters to sdělil Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením.

Ten se odvolává na hlášení, že mnoho takových obyvatel země uvázlo nebo zůstalo opuštěno ve svých domovech, pečovatelských centrech či sirotčincích. Nemají prostředky na pokrytí základních potřeb ani léky.

„Výbor je hluboce znepokojen tím, že osud lidí se zdravotním postižením na Ukrajině je z velké části neznámý,“ uvádí výbor v prohlášení.

„Lidé se zdravotním postižením mají omezený nebo (nemají) žádný přístup k nouzovým informacím, úkrytům a bezpečným útočištím, přičemž mnozí z nich jsou odříznuti od svých podpůrných sítí, takže nejsou schopni reagovat na situaci a orientovat se ve svém okolí,“ poznamenal.

Výbor neupřesnil, jak získal zprávy o uvázlých lidech se zdravotním postižením. Poznamenal však, že mezi běženci, kteří odešli do zahraničí, a mezi vnitřně vysídlenými Ukrajinci, je jen málo lidí se zdravotním postižením. „Naznačuje to tomu, že mnoho z nich nebylo schopno uprchnout do bezpečí,“ upozornil výbor.

Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením tvoří nezávislí odborníci, kteří monitorují dodržování úmluvy z roku 2006 o právech zdravotně postižených lidí. Rusko, které na Ukrajině útočí, patří mezi země, jež ji podepsaly a ratifikovaly, podotkl Reuters.