Na Staroměstském a Václavském náměstí v Praze dnes začínají vánoční trhy

29. 11. 2025 – 10:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

zdroj: Profimedia
Na Staroměstském a Václavském náměstí v Praze dnes začínají vánoční trhy.

Více než stovka stánků se otevře v 10:00, nabídnou řemeslné výrobky, vánoční zboží i občerstvení. Strom na Staroměstském náměstí se bude letos rozsvěcet za doprovodu písně Ewy Farné Vánoce na míru. Termín první světelné show organizátoři z bezpečnostních důvodů nesdělí. Nechtějí, aby se na místě nahromadilo příliš mnoho lidí. Show se bude opakovat každý den od 16:30 do 21:30 v hodinových intervalech. Trhy budou v provozu každý den do 6. ledna.

Na bezpečnost budou dohlížet posílené hlídky městské i republikové policie. Hlídky budou vyzbrojeny dlouhými zbraněmi a budou na sobě mít balistickou ochranu, upozornila na sociální síti X Policie ČR. Jde o preventivní opatření. Pražský magistrát vyzval návštěvníky, aby k cestě na trhy použili také stanice metra Náměstí Republiky a Můstek, protože na Staroměstské nefunguje jeden ze tří eskalátorů.

Vánoční strom bude letos vysoký 22 metrů, budou na něm bílé a zlaté koule. Pochází z Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku. Na soukromém pozemku stál 62 let. Stánky na obou náměstích budou v provozu denně od 10:00 do 22:00. Zkrácená prodejní doba je naplánována na sváteční dny od 24. do 26. prosince. O silvestrovské noci provozovatelé uzavřou vstup na most v centrální části náměstí.

Vánoční trhy na Staroměstském náměstí byly několikrát zařazeny mezi nejhezčí na světě. Ocenil je cestovatelský portál CNN Travel, listy USA Today i britský The Times.

