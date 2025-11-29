Dnes je sobota 29. listopadu 2025., Svátek má Zina
29. 11. 2025 – 10:00 | Zprávy | Anna Pecena

Zlopěsti za dveřmi domova: když nejraději věříte těm, kdo vás nakonec okradou
podvod na seniorazdroj: AI DALL-e
Drama, o kterém se mlčí. Podvod na seniorech často nepřichází od cizinců, ale od těch, které mají nejraději – rodiny, přátel nebo dokonce opatrovníků.

Když se řekne podvod na seniorovi, většina lidí si představí cizího telefonního manipulátora. Realita je však mnohem temnější: největší devastace často přichází od lidí, kteří mají ke staršímu člověku nejblíž. Zneužití důvěry uvnitř rodiny je tichý, ale extrémně rozšířený problém, o kterém se dlouho nemluvilo. Teď však čísla i odborníci ukazují, že jde o jeden z nejnebezpečnějších druhů finančního zneužívání.

Rodinné podvody: když se láme důvěra

Podle statistik Ministerstva vnitra patří finanční zneužívání seniorů mezi nejčastější formy kriminality páchané na starších lidech. Až třetina případů se odehrává uvnitř rodiny nebo v přímém sociálním okolí seniora. V praxi to probíhá nenápadně: syn nebo dcera získá plnou moc „kvůli vyřizování na úřadech“, ale brzy začne ovládat účet rodiče. V horším případě přiměje seniora podepsat převod domu či bytu, často pod psychickým tlakem nebo zkreslenými informacemi.

Tento trend potvrzuje i Česká správa sociálního zabezpečení, která dlouhodobě upozorňuje, že finanční zneužití bývá pácháno lidmi, kteří mají ke stárnoucímu člověku nejlepší přístup. Odborníci také zmiňují, že závislost seniorů – fyzická i psychická – jejich zranitelnost dramaticky zvyšuje. V situacích, kdy je starší člověk odkázán na rodinu nebo opatrovníka, je manipulace až příliš snadná.

Opatrovník nebo predátor?

Další kapitolou je zneužívání moci opatrovníků. Zpráva veřejného ochránce práv popisuje případy, kdy opatrovník disponoval veškerým majetkem seniora a používal ho pro své vlastní účely. Kontrolní mechanismy sice existují, ale nejsou vždy stoprocentní. Senior, který se ocitne v absolutní závislosti, často ani netuší, že se kolem něj děje něco nekalého.

A právě to dělá tento typ podvodu tak zrádným. Nejde jen o ukradené úspory. Jde o zničené rodinné vazby, obrovský stud, který seniorům brání problém nahlásit, a také nízkou dokazatelnost. Odborníci varují: pokud senior náhle mění chování, bojí se mluvit o financích nebo se náhle objevují noví lidé, kteří se „starají“ o jeho účet, může jít o závažné varovné signály.

Jak se bránit

Pomůže nezávislá kontrola financí, konzultace s právníkem před podpisem jakékoli smlouvy a pravidelná komunikace s více členy rodiny. Stejně důležitá je i informovanost seniorů – říct „ne“ není nevděk, ale základní sebeobrana.

