Na Lipně se našlo auto mrtvých. Rakousko po nich pátrá roky
24. 10. 2025 – 12:33 | Magazín | Žanet Ka
Policejní potápěči objevili ve vodách Lipenské přehrady v jihočeském kraji vrak vozidla s lidskými ostatky. Vozidlo a dva mladí muži byli pohřešováni léta.
Deset let po záhadném zmizení dvou mladíků z rakouského Zwettlu se objevuje mrazivá stopa. Na dně Lipenské přehrady našli potápěči vrak auta s lidskými ostatky. Je možné, že ticho české přehrady skrývalo odpověď na otázku, která rodiny trápila celé desetiletí.
Obec Černá v Pošumaví- Při poklesu vodní hladiny nádrže se objevil vrak auta s rakouskou registrační značkou, který může znamenat zásadní zlom v jednom z nejdéle nevyřešených případů pohřešovaných mužů v Rakousku. Policejní mluvčí uvedla, že nalezené lidské ostatky zatím nebyly definitivně identifikovány, více má určit páteční soudní pitva. Nicméně registrační značka stříbrného Citroënu BX nasvědčuje tomu, že by mohlo jít o příběh dvou mužů, kteří byli hlášeni jako pohřešovaní již před deseti lety.
Podle informací rakouských médií se pravděpodobně jedná o Maximiliana Baumgartnera a Andrease Leitnera z obce Zwettl an der Rodl v Horním Rakousku, po nichž není od 12. září 2015 žádná stopa. Oba se ten večer setkali s dalšími dvěma přáteli, aby si zahráli karty; zatímco jejich přátelé se v noci rozloučili, Max a Andreas zůstali sami. Co se stalo poté, je tajemstvím. Nedá se vyloučit, že muži pokračovali do českého pohraničí.
Nalezené vozidlo bylo vytaženo z hloubky pomocí navijáku. První náznak vedl od vojáků, kteří ve vodě v okolí přístaviště trajektů v Černé v Pošumaví prováděli cvičení a narazili na podezřelý objekt. Místo se nachází přibližně 20 metrů od břehu. Kvůli extrémně nízké hladině vody v Lipenské nádrži se objevují i dávno zaplavené stavby.