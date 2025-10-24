Costa se rozloučil s premiérem Fialou videem z unijních schůzek
24. 10. 2025 – 12:35 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Předseda Evropské rady António Costa se videem se sestřihy z vybraných summitů EU a dalších jednání rozloučil s českým premiérem Petrem Fialou, pro kterého bylo čtvrteční jednání v Bruselu nejspíš posledním ve funkci.
Prosincového summit se totiž zřejmě jako pravděpodobný nový šéf české vlády už zúčastní Andrej Babiš. Costa ve videu mimo jiné připomněl, že první summit, na který Fiala přijel, byl 17. února 2022, tedy jen týden předtím, než Rusko zaútočilo na Ukrajinu.
"Drahý Petře, bylo mi potěšením s tebou seděl u stolu na summitu EU. Děkuji ti za tvé nasazení a vždy konstruktivní přístup," napsal Costa u videa, zveřejněného na sociální síti X.
Šéf unijních summitů ocenil zejména podle něj jasný přístup českého premiéra, pokud jde o válku na Ukrajině, i to, že byl jedním z prvních, kdo tehdy jen pár týdnů po invazi odjel do Kyjeva. "Jednota Evropské unie v klíčových otázkách, v postoji vůči Ukrajině a vůči Rusku to je naše velmi silná zbraň," říká český premiér na videu. V souvislosti s podporou Ukrajiny Costa rovněž vyzdvihl českou muniční iniciativu.