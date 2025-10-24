Dnes je pátek 24. října 2025., Svátek má Nina
Důchodci nemusí platit za odpadky, obce ale musí chtít

24. 10. 2025 – 11:22 | Zprávy | Anna Pecena

Podvod na seniorazdroj: AI DALL-e
Rok co rok platíte poplatky, které si ani nevybrali – banky, úřady, obce a různé instituce využívají toho, že “starší ročníky” nejsou vždy v obraze. Už jste si ověřili, jestli opravdu za vše musíte platit?

Poplatek, za který nemusíte – ale zase ho platíte

Věděli jste, že některé banky v Česku zavedly poplatek za vložení hotovosti na vlastní účet u přepážky? Třeba až 70 Kč za jeden vklad – a to hlavně seniorům, kteří raději zachovávají hotovost než online převody.

Navíc existují účty pro seniory, které lze vést zcela zdarma, ale mnoho důchodců o nich vůbec neví – stejně tak o možnostech změny účtu, která by znamenala ušetření i tisíců korun ročně. 

Takže místo aby vaše peníze pracovaly pro vás, vy pracujete na to, abyste platili za něco, co by klidně mohlo být zadarmo nebo levnější.

Úlevy a slevy – ano, máte na ně nárok

Nejen banky – i obce mají zákonem možnost osvobodit seniory od poplatků za komunální odpad nebo jiné místní poplatky. Přesto mnoho z nich dál platí, protože nejsou informováni. 

Takže zde nejde jen o službu, která se vám vnucuje – jde o to, že některé platby vůbec být nemusely, pokud byste znali svá práva. Kdo to všechno sledoval místo vás?

Telefonní operátoři: tichá past pro důvěřivé zákazníky

Mnoho seniorů má tarify, které jsou pro ně zbytečně drahé. Platí za neomezené volání, které nevyužijí, nebo za data, která nikdy nezapnou. Přitom většina operátorů má speciální tarify pro důchodce, často o polovinu levnější – jen se o nich veřejně moc nemluví. Stačí jeden telefonát na zákaznickou linku a můžete rázem ušetřit i 300 korun měsíčně. Když to přepočtete, jsou to ročně tisíce korun v kapse navíc.

Pojištění, které nepotřebujete

Další velkou kapitolou jsou nejrůznější „připojištění“, která lidé podepisují ze strachu. Pojištění účtu, pojištění ztráty dokladů, pojištění zásilek – v praxi je většina z nich pro seniory zcela zbytečná. Většina škod bývá tak malá, že se nevyplatí ani vyřizovat nárok. Banky a pojišťovny ale na těchto „doplňcích“ vydělávají miliardy ročně. Zeptejte se sami sebe: potřebuju to skutečně, nebo mě jen někdo naučil bát se?

Jak se bránit – než vám další poplatek zmizí pod nosem

  • Zkontrolujte podmínky svého bankovního účtu: měsíční vedení, poplatky za výběr, za výpis – a porovnejte je s účty pro seniory. Ve spoustě případů vstřícnější nabídka existuje.

  • V případě obce se informujte, zda nemáte nárok na osvobození od poplatků – i malá úleva znamená něco navíc k měsíčnímu důchodu.

  • Když vám někdo nabízí „výhodnou službu“ nebo „standardní poplatek“, zeptejte se: Je to nutné? Existuje levnější varianta? Můžete to zrušit?

Když to shrnu – nejen že někdo tahá z vaší kapsy peníze, ale vy o tom možná ani nevíte. Jste senior a platíte za bankovní účet, který by mohl být zdarma? Platíte poplatek obci, přestože byste mohli být osvobozeni? Začněte měnit hru na své straně. Už není čas být obětí finančních pastí.

