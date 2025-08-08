Desatero každého e-bikera: Jak si užít jízdu naplno a přitom neškodit sobě ani okolí
8. 8. 2025 – 14:00 | Magazín | Žanet Ka
Rychleji, dál a s menší námahou. Elektrokola dobývají nejen městské cyklostezky, ale i kopcovité lesy, přírodní parky a vysokohorské louky. Ale s větší silou přichází i větší zodpovědnost. Víte, jak jezdit na ebiku tak, abyste si užili jízdu a zároveň neškodili přírodě ani sobě? Toto desatero vám usnadní cestu a zajistí, že zážitek zůstane jen dobrý.
Richard Gasperotti, známý freeridový jezdec a ambasador značky Bosch eBike Systems, přináší desatero, které by si měl osvojit každý, kdo se s elektrokolem vydá mimo asfalt. Protože správný přístup znamená víc než jen pohodlnou jízdu, jedná se o zážitek, na který se nezapomíná.
Elektrokolo si v posledních letech podmanilo nejen víkendové jezdce, ale i skalní cyklisty. Díky motorové přípomoci zvládnete stoupání, která by jinak bolela, a otevřou se vám trasy, které byly dříve určené jen těm nejzdatnějším. A zatímco v roce 2018 tvořila elektrokola v Česku pouhých 10 % prodaných kol, dnes je to více než 40 %. V celé Evropě se jich jen v roce 2023 prodalo přes pět milionů.
S tímto růstem ale přichází i nová odpovědnost. Aby příroda nebyla obětí našeho komfortu, je potřeba ctít pravidla ohleduplnosti vůči prostředí, ostatním účastníkům stezek i sobě samým. Tady je 10 doporučení, která se hodí mít na paměti.
1. Pěší mají vždy přednost
V přírodě se potkávají různí lidé- běžci, výletníci, senioři, maminky s dětmi. Elektrokolo je tiché a rychlé, ale právě to z něj dělá i potenciální hrozbu. Když někoho míjíte, zpomalte. Ideálně až na rychlost chůze, pozdravte, usmějte se. Pokud dojíždíte zezadu, dejte o sobě vědět cinknutím nebo slovem. Zlepšíte tím nejen vlastní jméno, ale i reputaci všech cyklistů.
2. Jezděte jen tam, kde je to povolené
To, že „to kolo vyjede“, neznamená, že by tam mělo jet. V přírodních rezervacích, chráněných oblastech a u některých památek platí omezení. Jízda mimo povolené cesty je nejen neetická, ale i pokutovatelná, třeba v Rakousku až do výše 500 eur. U nás se to řeší podle místa, a pokuty sice bývají nižší, ale důsledky pro krajinu mohou být velké. Tip: Využívejte mapy a aplikace (např. Mapy.cz nebo Outdooractive), které zohledňují omezení pro cyklisty.
3. Před jízdou? Kontrola baterie!
Zní to banálně, ale spousta jezdců se vydá na výlet bez plně nabité baterie a záhy litují. Před jízdou si vždy zkontrolujte stav nabití, ideálně na 100 %. Pokud plánujete delší trasu, zvažte přídavnou baterii nebo powerbanku. Existují i kompaktní akupacky přímo na rám, které zvýší vaši svobodu.
4. Plánujte realisticky a s rezervou
To, co uvádí výrobce jako dojezd, je spíše ideální laboratorní scénář. Reálně záleží na terénu, nastavení přípomoci, hmotnosti jezdce, tlaku v pneumatikách i síle větru. Pokud jedete na „turbo“, baterie mizí rychleji než led ve sklenici v horkém dni. Před delšími výlety si ebike otestujte na kratších trasách a naučte se číst jeho chování.
5. Nahoru v pohodě, ale dolů opatrně
Stoupání s pomocí motoru zvládne téměř každý. Ale sjezd je jiná liga. Nezkušený jezdec může být překvapen náročností lesního svahu, štěrkem nebo kluzkým kořenem. Ujistěte se, že trasu nejen vyšlapete, ale i bezpečně sjedete. Nebo ji naplánujte tak, aby návrat vedl jinudy, třeba po lesní silnici či cyklostezce.
6. Zbytečně nepřetěžujte pohon
Jízda na nejtěžší převod a vysoký stupeň přípomoci možná připomíná jízdu na motocyklu, ale vašemu kolu to nesvědčí. Přetížený řetěz, pastorky i motor se rychleji opotřebují a mohou vás překvapit poruchou. Šlapejte s citem. Vaše elektrokolo není robot, je to partner.
7. Efektivní šlapání je základ
Kadence neboli frekvence šlapání je klíčem k optimálnímu výkonu. Ideální je 60-80 otáček za minutu. Šetříte tak motor, prodlužujete dojezd a zároveň aktivujete své srdce a cévy. Tím pádem děláte něco i pro své zdraví a o to přece jde.
8. Správná pozice chodidel zvýší stabilitu
Na první pohled detail, ve skutečnosti klíčový faktor pohodlí a bezpečnosti. Chodidlo by mělo být na pedálu tak, že dvě třetiny leží za osou. Šlapání špičkami či patami je nejen neefektivní, ale i škodlivé. A pozor- špičky nohou směřujte rovně. „Kachní chůze“ vám při jízdě moc neprospěje.
9. Brzděte oběma a s citem
Zadní brzda zpomaluje, přední zastavuje, ale jen když ji použijete správně. Prudké zmáčknutí přední brzdy ve sjezdu může vést ke karambolu. Ideální je brzdění oběma brzdami zároveň, plynule a s předstihem. Moderní elektrokola dnes nabízejí i brzdové asistenty (např. ABS), které rozkládají brzdnou sílu optimálně.
10. Nepřeřazujte pod tlakem
Při plné zátěži měnit převod nebo mód přípomoci znamená nápor na celý pohon. Řetěz se napíná, hrozí jeho přetržení. Přepínejte s předstihem, plánujte a jednejte s rozmyslem. Elektrokolo není náhradník za motorku, je to spojenec, který vám pomůže, když s ním budete spolupracovat.
Tipy na trasy, rady i bezpečnostní zásady najdete na www.ebikebezpecne.cz Objevujte krásy přírody s elektrokolem, ale s respektem. K sobě, ke krajině i ke všem, kteří ji chtějí sdílet.