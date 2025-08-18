Důchod pod útokem: Znáte tuhle novou fintu podvodníků?

Dnes je pondělí 18. srpna 2025., Svátek má Helena
18. 8. 2025 – 11:43 | Zprávy | Anna Pecena

online podvod | zdroj: AI DALL-e
Dostali jste e-mail, že si máte okamžitě ověřit přihlášení do důchodového účtu, jinak přijdete o peníze? Zastavte se! Je to nová vlna útoků na seniory, která už připravila stovky lidí o celoživotní úspory.

Návnada, na kterou skočí i opatrní

Podvodníci si dali práci. E-mail vypadá, jako by ho poslala Česká správa sociálního zabezpečení. Nechybí oficiální logo, úřední jazyk a dokonce podpis „referenta oddělení výplat důchodů“. Text je krátký, jasný a děsivý: pokud se do 24 hodin nepřihlásíte přes přiložený odkaz, výplata vašeho důchodu bude pozastavena.

Kliknutí na odkaz vás zavede na podvržené stránky, které se tváří jako oficiální portál. Zadáte přihlašovací jméno, heslo – a v tu chvíli mají útočníci cestu k vašim údajům otevřenou. V některých případech dokonce vyžadují zadání čísla účtu nebo rodného čísla.

Podle policie jde o promyšlenou akci, která cílí hlavně na lidi nad 60 let. Ti často důchod berou jako jediný stabilní příjem, a právě proto jsou ochotní jednat okamžitě, aby o něj nepřišli.

Proč to funguje a jak se bránit

Trik je založený na strachu a časovém tlaku. V e-mailech nechybí červeně zvýrazněné věty typu „Hrozí okamžité zastavení výplaty“ nebo „Vaše konto bude uzamčeno“. Psychologický nátlak funguje dokonale – lidé kliknou dřív, než se zamyslí.

Jak se bránit:

  • Nikdy neklikejte na odkazy v e-mailech, které se týkají peněz, důchodu nebo banky.

  • Pokud si nejste jistí, ověřte si zprávu přímo na oficiálním webu ČSSZ.

  • Volejte pouze na čísla uvedená na oficiálních stránkách úřadu, ne na ta z e-mailu.

  • Jestliže jste údaje vyplnili, okamžitě kontaktujte úřad a změňte heslo.

Stát varuje, ale zloději jsou vždy napřed

Ministerstvo práce i policie varují, že podvodné e-maily jsou čím dál propracovanější. Často dokážou odhadnout, kdy lidé očekávají vyrozumění o důchodu, a načasují útok právě na tu chvíli.

V poslední době se objevila i tzv. „dvojitá past“. Nejdřív přijde falešný e-mail a krátce nato zavolá údajný pracovník ČSSZ. Tvrdí, že vám pomůže přihlášení dokončit, a navede vás přímo na falešné stránky. Výsledek je stejný – peníze a údaje putují do rukou podvodníků.

Úřady připomínají: nikdy nepožadují přihlášení přes odkaz v e-mailu. Nikdy vám nezastaví důchod jen proto, že jste nereagovali na zprávu.

Podvodníci hrají na rychlé rozhodnutí, proto si zapamatujte jednoduché pravidlo: neklikat a ověřovat. Jeden unáhlený klik může stát nejen měsíce nervů, ale i prázdný účet. A to za to rozhodně nestojí.

Nejnovější články