Na hradní ceremoniál si vyznamenaní budou muset rok počkat

Slavnostní akt udělování státních vyznamenání se letos 28. října na Pražském hradě konat nebude. Prezident Miloš Zeman ocenění vybraným osobnostem udělí, předá jim je ale kvůli epidemii nového koronaviru až příští rok.

Kancléř Vratislav Mynář na tiskové konferenci uvedl, že se Zeman rozhodl pro zrušení ceremoniálu na základě doporučení od ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO), se kterým o záležitosti jednal ve středu. Podle kancléře Hrad seznam všech letošních oceněných zveřejní na svých internetových stránkách 28. října ve 20:00. Státní svátek také připomene slavnostní střídání hradní stráže ve 12:00, na jehož konci zazní státní hymna. Večer bude první nádvoří Pražského hradu nasvíceno v barvách české trikolory.

Zeman chtěl původně oslavy státního svátku v omezené míře zachovat. Jejich zrušení považoval za urážku státního svátku. Kancléř řekl, že se plánoval ceremoniál pouze za účasti prezidenta a oceněných, kteří by museli mít negativní test na covid-19 starý nanejvýš 24 hodin, po dobu slavnostního aktu by měli roušky a byli by od sebe nejméně dva metry. Recepce, která se obvykle po ceremoniálu koná, se letos neplánovala.

Proti konání akce se vyslovila například část opozice. Poukazovala na symboliku toho, že by se slavnostní akt konal v době přísných protiepidemických opatření, kdy vládní nařízení omezují kontakty na nejvýše dvě osoby a kdy platí zákaz konání kulturních akcí. Někteří politici upozorňovali na to, že řada oceněných by kvůli vyššímu věku patřila do rizikových skupin z hlediska nákazy koronavirem.

Pražský primátor Hřib by si měl nafackovat, doporučil Mynář

Mynář kvůli kritice plánovaného ceremoniálu odsoudil pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). Ten na twitteru označil akci za pohrdání občany. "Přestože pro dolních deset milionů bude všude všechno zavřené, tak na Hradě bude party pro papalášskou smetánku. Důvod je stejný jako na jaře. Prasata jsou hladová," napsal s odkazem na to, že Mynář při jarním uzavření společnosti uspořádal v Osvětimanech nepovolenou zabijačku. Prezident tehdy kancléře hájil tím, že zabité prase bylo hladové.

Mynář Hřibova slova označil za urážku všech vyznamenaných, mezi nimiž jsou i veteráni druhé světové války. "Je to nejstrašnější urážka všech vyznamenaných v téměř stoleté historii udělování státních vyznamenání. Kdyby pan primátor Hřib měl v sobě alespoň trošku slušnosti, tak se všem omluví, okamžitě odstoupí a někde v soukromí si nafackuje," řekl.

Zeman již dříve řekl, že letos ocení asi čtyři desítky osobností. Mezi vyznamenanými bude například Prymula, kterého chce prezident ocenit za zvládnutí první vlny epidemie. Za boj proti koronaviru chce ocenit i zástupce armády, hasičů či policie. Nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva udělí také loni zesnulému zpěvákovi Karlu Gottovi. Posmrtně vyznamenání udělí také herci Karlu Fialovi, jehož proslavil film Limonádový Joe. Nejvyšší státní vyznamenání avizoval i pro Jaroslava Kuberu (ODS), který na počátku roku zemřel ve funkci předsedy Senátu. Vdova Věra Kuberová ale ocenění odmítla převzít. Mezi vyznamenanými by mohl být také Peter Weiss, který nedávno po sedmi letech skončil ve funkci slovenského velvyslance v Česku.