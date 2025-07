Na Beats for Love v Ostravě padl návštěvnický rekord, za čtyři dny 164.000 lidí

6. 7. 2025 – 17:42 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Na festival elektronické a taneční hudby Beats for Love přišlo v sobotu do Dolních Vítkovic v Ostravě 45.

000 lidí, stejně jako v pátek. V součtu tak za všechny čtyři dny přehlídku navštívilo 164.000 lidí, čímž padl rekord z loňska, kdy to bylo více než 162.000 lidí. ČTK to dnes sdělili pořadatelé.

"Zažili jsme povedený ročník, ne-li ten vůbec nejlepší. Ohromně mě těší reakce návštěvníků, nejen na hudební program, ale i na nově vzniklý projekt Beats for Love Universe, který proměnil podobu našeho festivalového areálu. My si teď odpočineme a začneme ze všech sil chystat 12. vydání Beats for Love," uvedl ředitel festivalu Kamil Rudolf.

Pořadatelé uvádějí, že Beats for Love je největší přehlídka svého druhu v Česku a největší festival elektronické taneční hudby ve střední Evropě. Letos na něm na 18 scénách vystoupilo přes 550 umělců.

"Když jsme viděli počty prodaných vstupenek, někde v koutku duše jsme v překonání loňského maxima věřili. To, že se to opravdu povedlo, je pro nás ohromná pocta, ale taky závazek," uvedl Rudolf.

Návštěvnický rekord podle organizátorů padl díky nabitému sobotnímu programu, v němž vystupovali headlineři jako britské duo A.M.C & Koven nebo věhlasný Švéd Axwell, ale i díky prodloužení platnosti čtvrtečních jednodenních vstupenek i na pátek. Toto gesto pořadatelé udělali jako náhradu za zrušení show dua Dimitri Vegas & Like Mike, které mělo být jednou z hlavních hvězd akce, ale nedorazilo kvůli zrušení letů z Francie.

"Závěrečný den největšího českého festivalu byl nabitý hvězdnými vystoupeními. Milovníky techna potěšil kanadský průkopník minimalismu Richie Hawtin a zářili taky Nizozemci: na Future stage projekt Tinlicker, na D&B scéně zase Black Sun Empire," uvedli pořadatelé. Největší pozornost ale jako vždy poutala hlavní scéna Love, kde vystupovali belgický producent Used, anglické duo A.M.C & Koven nebo britský zpěvák John Newman.

"Ostrava hraje v našich životech mimořádně důležitou roli. Já jsem tady nakopla svou kariéru, můj snoubenec (A.M.C) zase na Beats for Love vždy zažil skvělé přivítání. A naše první společné vystoupení ukázalo, že tady můžeme mít druhý domov. Vynikající energie, krásné prostředí, naše nejoblíbenější stage. To se s Anglií nedá srovnat," uvedla zpěvačka Katie Boyleová vystupující pod pseudonymem Koven.

Policejní mluvčí Eva Michalíková uvedla, že policie během festivalu nezaznamenala žádnou mimořádnou událost. Řešila ale například téměř 200 dopravních přestupků. Týkaly se především překročení rychlosti v Místecké ulici vedle festivalového areálu, kde byla po dobu akce snížena povolená rychlost na 50 kilometrů v hodině. "V jednom případě jsme naměřili u řidiče rychlost 94 km/h. Na místě tak přišel o řidičský průkaz," uvedla Michalíková.

Policisté také řešili několik podvodů, kdy lidé přes internetové portály koupili falešné vstupenky. "V neposlední řadě policisté ze speciální pořádkové jednotky při monitoringu zaznamenali osobu, u které díky osobní znalosti věděli, že se vyhýbá nástupu do výkonu trestu. I přesto, že se při kontrole muž prokázal občanským průkazem jiné osoby, nepomohlo mu to. Zanedlouho skončil za bránou vězení," uvedla Michalíková.