Vlček: Vyšetřování výpadku dodávek proudu v ČR by mělo být hotové v řádu týdnů

6. 7. 2025 – 15:58 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Vyšetřování pátečního masivního výpadku dodávek elektrického proudu v části Česka by mělo být hotové v řádu týdnů.

Na síti X to dnes vpodvečer uvedl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN). Napsal, že podle dostupných informací se seběhly čtyři události, které jsou spolu vzájemně propojeny a vazba mezi nimi je předmětem zkoumání. Prvotní příčinou byl pád fázového vodiče, zopakoval a zdůraznil, že událost nesouvisí s tzv. Green Dealem. Událost podle něj ukázala, že přenosovou i distribuční soustavu je potřeba modernizovat, nutné jsou investice do energetiky.

"Chci zdůraznit jednu důležitou věc: tato událost nijak nesouvisí s Green Dealem. Nešlo o problém s regulací obnovitelných zdrojů ani o přetížení přeshraničního toku elektřiny. Výpadek způsobila technická závada na páteřní lince. To je v tuto chvíli jediná známá příčina. Debatu o energetické politice je nutné vést věcně a na základě faktů," napsal ministr.

Společnost ČEPS už v pátek informovala, že hlavní mechanickou příčinou výpadku bylo roztržení fázového vodiče, který přenáší elektřinu mezi elektrárnami a rozvodnami. To vyřadilo z provozu páteřní vysokovoltážní vedení linky V411, která je využívána pro vývod vysokých výkonů z elektráren a pro přenos elektřiny na dlouhé úseky. Další poruchou, která následovala, byl výpadek bloku elektrárny Ledvice na Teplicku. Přetíženo bylo také vedení V208, které propojuje rozvodny. Výpadek postihl rovněž velkou rozvodnu Krasíkov na Orlickoústecku.

"Díky dobrému krizovému řízení a robustnosti naší soustavy se podařilo situaci do pár hodin uvést zpět do normálu, nicméně tato situace ukazuje, že musíme do naší energetiky investovat," míní Vlček. Podle něj je potřeba modernizovat přenosovou i distribuční soustavu. Energetická infrastruktura v mnoha částech Česka stárne a v minulých dekádách do ní nebylo dostatečně investováno, dodal.

Rozsáhlý výpadek v dodávkách proudu začal v pátek kolem poledne. Bez proudu byly například části Prahy, Středočeského, Libereckého a Ústeckého kraje a také východ Čech. Bez elektřiny se po poledni ocitl podle Vlčka asi milion odběratelů, do večera se podařilo obnovit dodávky do všech postižených míst.