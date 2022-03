Muž, který vykašlal kulku

Dnes je to na den přesně 101 let, kdy válečný veterán vykašlal při jídle kulku, která jej 58 let předtím zasáhla do oka. Pro noviny to byla senzace.

Willis V. Meadows byl devatenáctiletý kluk, když měl v létě 1863 za americké občanské války jako příslušník alabamské pěchoty bránit město Vicksburg ve státě Mississippi před útokem Unie. Prvního července jej zasáhla kulka do hlavy a přišel o pravé oko. Jeho spolubojovníci jej považovali za mrtvého, nechali jej ležet a postupovali dál. Meadows ale přežil, byl zajat a dostal se do nemocnice pro válečné zajatce, kde lékaři nemohli kulku zaboha najít. Operace by bývala byla příliš riskantní, a tak se rozhodli nechat kulku v mozku. Meadows byl později propuštěn a převezen do konfederační nemocnice, kde jako pacient a později i jako ošetřovatel zůstal až do konce války. Po válce se oženil a vrátil se na svou farmu v Lanettu v Alabamě. Děti neměl a zřejmě by se na něj zapomnělo, kdyby nepřišel onen 24. březen 1921. Toho dne seděl 78letý veterán Konfederace Meadows v kuchyni, když dostal strašlivý záchvat kašle a začal se dusit. Myslel si, že udeřila jeho poslední hodinka, když vtom to luplo a vyletěla z něj ona osudná kulka. Po dlouhých 58 letech. Případ vykašlané kulky se stal senzací a psalo se o ní i v celostátních novinách. Příběh si přečetl jistý Peter Knapp a podle popisu mu bylo hned jasné, že to byl právě on, kdo tehdy jako voják Unie střelil Meadowse do hlavy. To se později potvrdilo i při osobním setkání obou mužů. Sám Knapp byl několik měsíců po bitvě o Vicksburg zajat a strávil zbytek války v různých konfederačních věznicích. Po válce farmařil v Michiganu, oženil se a v roce 1887 se přestěhoval do Kelsa ve státě Washington. Z někdejších nepřátel na život a na smrt se na posledních pár let života stali přátelé. Mohlo by vás zajímat Zemřela poslední vdova po vojákovi z války Severu proti Jihu

Filmový hit, který propagoval rasismus a vdechl nový život Kukluxklanu

Převlékla se za muže a bojovala, tajemství neodkryla ani smrt

Může taková věc, jako je bradka, pomoct vyhrát prezidentské volby?