Aktualizováno: Mračková Vildumetzová rezignuje na pozici místopředsedkyně sněmovny

Jana Mračková Vildumetzová (ANO) k 30. září rezignuje na pozici místopředsedkyně sněmovny. Oznámila to dnes na tiskové konferenci po jednání stínové vlády hnutí ANO. Byla terčem kritiky kvůli tomu, že podnikatel Zakaría Nemrah, obviněný v kauze Dozimetr, byl svědkem na její svatbě a je také kmotrem jejího dítěte, o čemž informovaly ve středu servery Neovlivní a Seznam Zprávy.

„Od prvního dne opakuji, že to byl kamarád mého muže. Neřešila jsem s ním žádné pracovní věci. Vždy byl všude na pozvání mého manžela a v době, kdy byl na naší svatbě a na našem křtu, jsem absolutně netušila a ani nemohla tušit, že ho jednou bude stíhat policie. S kauzou Dozimetr nemám absolutně nic společného,“ prohlásila v emotivním vyjádření.

Mračková Vildumetzová je bývalá hejtmanka Karlovarského kraje. Je členkou předsednictva ANO. Ve stínové vládě hnutí jí připadá křeslo ministryně vnitra. Mračkovou Vildumetzovou k rezignaci dnes vyzývali zástupci některých koaličních klubů.

Dnes uvedla, že na rozdíl „od organizovaného zločinu STAN a dalších politiků vládních stran má svědomí naprosto čisté.“ „Vždycky jsem bojovala proti korupci, proti podvodům. Všichni lidé, kteří je páchají, tak za to mají být patřičně potrestáni,“ řekla. Rozhodnutí rezignovat podle ní není spravedlivé, ale zaslouží si ho její rodina.

„Pravda a láska znovu nevítězí,“ komentoval věc předseda ANO Andrej Babiš. Uvedl, že Mračková Vildumetzová je pracovitá a poctivá žena. Reagoval také na vyjádření předsedy STAN a ministra vnitra Víta Rakušana, který dopoledne nevyloučil, že pokud by místopředsedkyně sněmovny nerezignovala, mohli by koaliční poslanci přistoupit k jejímu odvolání. Označil to za silové řešení. „Co je neuvěřitelné, že hlava organizovaného zločinu, mafián, ministr vnitra Rakušan, vyhrožuje silovým řešením,“ řekl Babiš. Vyzval jej k rezignaci, stejně jako například dřívější místopředsedkyni STAN Věru Kovářovou nebo europoslance Jiřího Pospíšila (TOP 09).

Kvůli kontaktu s jedním z obviněných v kauze Dozimetr, podnikatelem Michalem Redlem, skončil ve funkci ministr školství Petr Gazdík (STAN). Na svou pozici rezignoval i šéf Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Petr Mlejnek. Výzvám k rezignaci čelil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Nemrah byl svědek manžela Vildumetzové Jana Mračka, který je politikem ODS. Je na záběrech ve svatebním videu, které se objevilo na internetu. “Pokud jde o naši svatbu, je pravda, že si ho manžel nakonec vybral za svědka. Šlo o změnu, kterou udělal na poslední chvíli, za manželovu sestru, která v den naší svatby rodila,“ napsala Seznam Zprávám Mračková Vildumetzová. Hostem na její svatbě byl také předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš. Podle informací serveru Neovlivní.cz videa po středečních článcích ze sociálních sítí poslankyně ANO zmizela.

Manžel Mračkové Vildumetzové Jan Mraček je politikem ODS v Karlovarském kraji. Do srpna byl předsedou oblastního sdružení ODS v Chebu a také členem výkonné rady ODS za Karlovarský kraj. Na funkce v regionu rezignoval, a to z osobních a soukromých důvodů, řekl dnes ČTK krajský předseda ODS Jiří Vaněček. „Podrobnosti neznám. Zasahuje to do soukromí, takže jsem to respektoval, dál jsem se po tom nepídil,“ řekl Vaněček. Uvedl také, že v srpnu vystřídal Mračka ve výkonné radě. Mraček byl donedávna také poradcem ministryně pro životní prostředí Anny Hubáčkové (za KDU-ČSL) i asistentem poslance Jana Bureše (ODS). Bureš dnes ČTK řekl, že s Mračkem ukončil smlouvu, podrobnosti neuvedl. Podle vládních politiků byla rezignace Vildumetzové jedinou možností

Za jediné správné a jediné možné označují lídři vládních stran rozhodnutí Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) rezignovat k 30. září na funkci místopředsedkyně sněmovny. Ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan ČTK napsal, že nedokázala věrohodně vysvětlit rodinné vztahy s podnikatelem Zakaríou Nemrahem, který je obviněný v kauze Dozimetr. Podle předsedkyně sněmovny a TOP 09 Markéty Pekarové Adamové přitížilo Vildumetzové, že o stycích s Nemrahem lhala.

Rakušan ČTK napsal, že Vildumetzová nedokázala rodinné vztahy s Nemrahem věrohodně vysvětlit. „Proto její rozhodnutí považuji za jediné správné,“ uvedl. Rovněž podle šéfa lidovců a ministra práce Mariana Jurečky učinila jediný možný krok. „Sama zde týdny vyzývala jiné k rezignaci, protože se setkávali s lidmi spojenými s kauzou Dozimetr. A ona sama měla s těmito lidmi blízké rodinné vazby, doslova vztahy kmotrovské,“ sdělil ČTK Jurečka.

Vládní strany dnes po zveřejnění informací o účasti Nemraha na její svatbě Vildumetzovou znovu vybízely k odstoupení. „Vzhledem k okolnostem je rezignace jako reakce na naši výzvu zcela namístě. Za problematické považuji zejména to, že o svých stycích s obviněným Zakaríou lhala,“ napsala ČTK Adamová.

Pirátští politici v souvislosti s oznámením místopředsedkyně sněmovny také upozorňují na to, že na druhém místě pražské kandidátky koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) pro blížící se komunální volby zůstává europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09). „Odstupte,“ uvedl na twitteru pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Vildumetzová, Mlejnek, Knap, Gazdík, Polčák nebo Doležal (pražská TOP 09): Všichni museli odejít z funkcí kvůli kontaktům s aktéry Dozimetru. Jen Jiří Pospíšil jde dál do pražských voleb jako dvojka SPOLU. Je mediálně uklizený a veřejně komunikuje jen své gastrozážitky. Odstupte! pic.twitter.com/KwBQlwVwdT — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) September 8, 2022

K odchodu vyzývaly Vildumetzovou některé koaliční kluby

K odchodu z vedení sněmovny vyzvali dopoledne Vildumetzovou zástupci některých koaličních klubů. Podle předsedy klubu TOP 09 Jana Jakoba je zjevné, že Mračková Vildumetzová nejenže nedokázala věrohodně vysvětlit vztah k jednomu z hlavních obviněných v kauze Dozimetr, ale záběry z její svatby dokonce dokazují, že nemluvila pravdu.

„Za náš poslanecký klub mohu říci, že očekáváme, že hnutí ANO ve svých postojích nejen v této kauze bude konzistentní a podle toho se zachová paní místopředsedkyně Mračková Vildumetzová,“ řekl ČTK šéf lidoveckého klubu Marek Výborný. „Připomenu jen, že Petr Gazdík rezignoval na post ministra školství v situaci, která zdaleka neodpovídala tomu, co teď vyplouvá na povrch ohledně paní místopředsedkyně,“ dodal.

Vít Rakušan na dnešní tiskové konferenci řekl, že hnutí ANO vyzývalo Starosty k radikálním krokům a jeho osobně označovalo nejrůznějšími názvy a pojmy, mělo by tedy být konzistentní ve svých postojích. „Ten samý člověk, který mě vyzýval k rezignaci, odpovědnost vyvodit nechce,“ poznamenal. Za silové řešení označil, pokud by se koaliční poslanci vzhledem k většině ve sněmovně rozhodli místopředsedkyni odvolat. „Pokud se na tom koalice nějakým způsobem dohodne, může k tomu díky převaze hlasů určitě dojít, ale my jsme byli zvyklí i ve spojitosti s hnutím STAN, že odpovědnost vyvozují lidé sami, tak jsme chtěli dát paní místopředsedkyni příležitost,“ dodal Rakušan.

Předseda klubu STAN Josef Cogan ČTK sdělil, že diskuse na téma odvolání Mračkové Vildumetzové z vedení sněmovny probíhá. Pochybnosti podle něj vzbuzuje hlavně její komunikace. „Působí značně nevěrohodně, že někdo ‚nezná‘ kmotra svého dítěte,“ napsal. Pokud by Mračková Vildumetzová byla soudná, rezignovala by okamžitě sama, míní. „Situace jen ukazuje alibismus a dvojí metr v hnutí ANO, které kontakty svých členů s kriminálním prostředím bagatelizuje a přechází,“ doplnil Cogan.

„Pokud paní Vildumetzová vyzývala k rezignaci pana vicepremiéra Rakušana, měla by jít nejprve sama příkladem, protože měla na rozdíl od něj úzké vazby na člena organizované zločinecké skupiny,“ napsal ČTK předseda klubu Pirátů Jakub Michálek.

Paní Mračková by měla na svou pozici ihned rezignovat. Ona a její manžel se úzce přátelili se členem Rédlova gangu a navíc lhala. Jako svědka a kmotra si opravdu neberete někoho “koho sotva znáte přes manžela”, jak tvrdila. A nepomůže jí ani rychlé smazání svatebního videa.



1/3 — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) September 8, 2022

Rezignovat Mračková Vildumetzová měla i podle šéfa strany Ivana Bartoše. „Ona a její manžel se úzce přátelili se členem Redlova gangu, a navíc lhala. Jako svědka a kmotra si opravdu neberete někoho, ‚koho sotva znáte přes manžela‘, jak tvrdila. A nepomůže jí ani rychlé smazání svatebního videa,“ poznamenal na twitteru. Odpovědnost kvůli kauze Dozimetr by podle něj měl vyvodit i například europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09).