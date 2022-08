Aktualizováno: Odvolejte nekompetentního Rakušana s vazbami na mafiány, žádá Babiš Fialu

Šéf hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš dnes odeslal dopis předsedovi vlády Petru Fialovi (ODS), v němž vyzval k odvolání ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). Důvodem je jmenování Petra Mlejnka ředitelem civilní rozvědky i přes jeho kontakty s podnikatelem Michalem Redlem obviněným v kauze Dozimetr. Pokud Fiala k výměně ministra nepřistoupí, vyvolá ANO hlasování o nedůvěře vládě, řekl dnes Babiš po jednání stínové vlády hnutí. Fiala v reakci uvedl, že pro odvolání Rakušana nevidí důvod.

Vláda ve středu neshledala důvody k Mlejnkovu odvolání. Funkci by podle Rakušana nemohl vykonávat, kdyby nezískal prověrku na stupeň přísně tajné, Podle Fialy mimo jiné kabinet obdržel informaci, že Mlejnek sehrál pozitivní roli při objasňování kauzy Dozimetr. Jde o korupční kauzu spojenou s pražským dopravním podnikem, v níž čelí vedle Redla stíhání také bývalý primátorův náměstek za STAN Petr Hlubuček. Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, jejíž úřad vyšetřování kauzy Dozimetr dozoruje, ale nemá o Mlejnkově pozitivní roli v případu informace, řekla webům Deník N a Respekt.

Fiala dnes při návštěvě Hodonína u Kunštátu upřesnil své středeční vyjádření, že Mlejnkova role v objasnění kauzy Dozimetr byla před zahájením a mimo rámec trestního řízení.

Ve svém dopise, který má ČTK k dispozici, Babiš uvedl, že ho Fialův přístup zklamal. „Čekal jsem, že člověk, který se dlouhodobě zaštiťuje morálkou a slušností, podpoří v krizových okamžicích svá slova také činy. Mrzí mě, že jste nakonec upřednostnil zájmy své vlády před zájmy a bezpečností České republiky,“ píše.

Podle ANO je nepřijatelné, aby ministrem vnitra a druhým nejvyšším představitelem vlády byl „člověk, který je nejen zcela nekompetentní zastávat svou funkci, ale také člověk s prokazatelnými vazbami na mafiánské struktury.“

„Ještě jednou vás vyzývám, najděte v sobě odvahu a odvolejte pana Rakušana. Jeho setrvávání na postu ministra vnitra podkopává již tak chatrnou důvěru veřejnosti vůči vašemu kabinetu, ale především dělá ostudu České republice před našimi partnery v Evropské unii a zahraničí,“ citoval Babiš z dopisu. „Pokud to nedokážete, bude hnutí ANO donuceno vyvolat hlasování o nedůvěře vládě,“ dodal.

Bývalý ministerský předseda uvedl, že skandál kolem jmenování ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) nemá v dějinách České republiky obdoby a vyžaduje okamžitou reakci. Proto ANO zvažuje vyvolání hlasování o nedůvěře i v době českého předsednictví v Radě EU. „Řešení situace je v tuto chvíli ve vašich rukách. Věřím, že se vám situaci podaří vyřešit tak, aby k hlasování o nedůvěře vládě vůbec nedošlo,“ píše Babiš v dopise.

Příští čtvrtek se sejde poslanecký klub ANO. Podle Babiše je týden dostatečné množství času pro případnou Fialovu odpověď.

Ke svržení vlády při hlasování o nedůvěře je nutných nejméně 101 poslaneckých hlasů. Opoziční ANO a SPD mají ve dvousetčlenné sněmovně 92 hlasů, vládní koalice občanských demokratů, lidovců, TOP 09, Pirátů a STAN jich má 108. Premiér ministry přímo neodvolává, podle ústavy navrhuje jejich odvolání prezidentovi.

O pravidelných stycích mezi Redlem a nedávno jmenovaným šéfem ÚZSI Mlejnkem napsal minulý týden server Seznam Zprávy. Ve čtvrtek uvedl, že podle jeho informací začala GIBS prověřovat podezření, že právě Mlejnek donášel skupině kolem Redla citlivé policejní informace. Inspekce se v pátek proti těmto zprávám ohradila a uvedla, že kvůli úniku informací v kauze Dozimetr šéfa rozvědky neprověřuje ani nevede trestní řízení, ve kterém by figuroval jako podezřelá osoba příslušník ÚZSI.

Rakušan už dříve uvedl, že o stycích s Redlem před jmenováním Mlejnka věděl a nevadily mu, protože vztah obou mužů byl pracovní. Mlejnek sdělil serveru Seznam Zprávy, že se s Redlem zná od roku 2012. Setkával se s ním údajně jednou až dvakrát ročně. V dané době pracoval Mlejnek ve firmě Techniserv, která dodává a instaluje technologické systémy a často se uchází o státní zakázky. Důvodem podle něj bylo to, že jako obchodník poptával zakázky pro svou firmu, ale žádnou jeho prostřednictvím nezískal.

Rakušan v České televizi ve středu připustil, že ho mrzí pozornost upřená na tajné služby. Uvedl, že v nynější atmosféře se dopustil chyby a zmínil jméno v souvislosti s prací v tajné službě. „Zmínil jsem jméno, které jsem zmínit neměl, na vládě jsem se za to omluvil,“ dodal. Babiš dnes uvedl, že Rakušanova chyba činí nedůvěryhodnou tajnou službu v ČR i v zahraničí.

Fiala pro odvolání Rakušana nevidí důvod

Premiér Fiala nevidí důvod pro odvolání ministra Rakušana a Babišovu výzvu označil za snahu o odvedení pozornosti od jeho vlastních afér. „Pan Rakušan má důvěru nejen moji, ale celé vlády. Otevřený dopis Andreje Babiše chápu jako snahu odvést pozornost od jeho problémů, třeba od toho, že jeho firma bude muset vracet neoprávněně vyplacené dotace,“ uvedl Fiala.

Vláda je podle něj připravená na případné hlasování o nedůvěře. „Každý poslanec, i když do sněmovny nechodí, má možnost pokusit se vyvolat hlasování o nedůvěře. My se tomu postavíme a jsem si jistý, že vláda svoji důvěru potvrdí. Myslím, že výsledky loňských parlamentních voleb jsou jasné a i většiny a menšiny ve sněmovně jsou jasné,“ řekl Fiala.

Babiš neočekává, že ANO při hlasování o vyslovení nedůvěry uspěje. „Nemyslím si to, oni ty koryta budou držet, ta stoosmička,“ řekl serveru Blesk.cz. Hlasování podle něj má být určitou bilanci. „Budou tam (ve vládě) pomalu devět měsíců a vůbec neřekli veřejnosti, jak plní programové prohlášení, vůbec nešli do regionů, s hejtmany se nebaví,“ doplnil Babiš. Kabinet je podle něj „úplná katastrofa“ a pro lidi nic neudělal.

Rakušan svádí průšvihy STAN na snahu hnutí ANO rozložit vládu a vrátit se k moci

Rakušan dává v blogu na serveru Aktuálně.cz kauzy kolem STAN a tlak na své odstoupení do spojitosti se snahou Babišova hnutí ANO rozložit vládu a získat zpět vliv. „Tuhle zemi měli v drápech osm let. Prorostli státem a jeho aparátem jako rakovina. Metastázy vlivu nalézáme všude, kam se podíváme,“ uvedl Rakušan na adresu expremiérova hnutí. Později dodal, že v dobré kondici nebyla dlouhá léta ani civilní rozvědka (ÚZSI), do jejíhož čela Mlejnka vybral.

Rozvědka byla podle Rakušana dotčena vážnými kauzami, neměla jasný směr, zacílení, definici. „I z toho důvodu jsem úmyslně sáhl po člověku, který byl z vlastní vůle posledních deset let mimo bezpečnostní služby, a toto rozhodnutí bylo vědomé a záměrné,“ uvedl.

Mlejnek, který ve středu svoji pozici hájil před vládou, směřuje podle Rakušana ÚZSI k tomu, aby byla účinnou obranou národních zájmů proti skutečně relevantním hrozbám. „Nehrát si na pseudoglobální službu, ale zacílit na reálné nebezpečí. Věnovat se Rusku, Číně, poskytovat vládě strategická data pro rozhodování v neklidné době energetické a cenové krize,“ vyjmenoval.

Z pohledu bývalého vedení státu je podle Rakušana „nezávislý státní aparát deformací“. Připomenul, že provedl změnu na postu policejního prezidenta a ředitele civilní rozvědky a ‚vymetl trafikanty a vlivové skupiny z dozorčí rady České pošty‘. „Tohle všechno se, samozřejmě, neodpouští,“ dodal.

Vrátil se také ke zpochybňovaným prověrkám Mlejnka. „Já přes všechnu obezřetnost základním bezpečnostním procesům a základním institucím tohoto státu věřím. Musím jim jako ministr věřit,“ napsal Rakušan. „Prověrka je nezpochybnitelná, soudně přezkoumatelná. Prověrku nikdy nedělá služba sama, musí si, zcela dle dikce zákona, vyžádat od dalších služeb, policie či dalších právnických a fyzických osob všechny informace, jež jsou pro posouzení daného člověka zapotřebí,“ konstatoval.

Rakušan v příspěvku zmínil i další kauzy spojené se hnutím STAN, přičetl je na vrub nezkušenosti. „A taky jsme možná v záplavě adrenalinu, stresu a každodenní operativy trochu ztratili nadhled. Jako bychom zapomněli, koho jsme odstavili od moci, jaký zázrak se nám povedl,“ uvedl na adresu hnutí ANO, které viní z tlaku na Starosty. „Jasně. Oslabený STAN, který zmizí z vlády a tím se přepíše politické hřiště. Na tahu bude prezident a může začít jeho poslední velká partie na rozloučenou,“ uvedl Rakušan.