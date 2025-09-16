Mobil s tlačítky a nikdy jinak! Jiří Lábus nesnáší sociální sítě: "Bez nich jste volní, doporučují"
16. 9. 2025 – 7:00 | Magazín | BS
Slavný herec žádné moderní výdobytky ke štěstí nepotřebuje.
Legendární herec Jiří Lábus těší české publikum již bezmála šedesát let a v naší zemi snad nenajdeme nikoho, kdo by známého mistra nepoznal alespoň po hlase. Byť by si mladší ročníky mohly myslet, že poslouchají Marge Simpsonovou.
Lábusovi je 75 let a na rozdíl od většiny vrstevníků má dokonce i profily na sociálních sítích. Kdo by si ale myslel, že sleduje obsah, který pečlivě dává dohromady sám slavný herec, bude se muset smířit s trpkým zklamáním.
Jiří totiž přiznal, že si profily nejenže nespravuje sám, sociální sítě navíc nemůže vystát.
Instagram mu spravuje najatá manažerka: „Vždy se mě zeptá, co tam může dát. Jsou to většinou strašné kraviny, ale lidi to baví,“ měl herec jasný názor v rozhovoru pro eXtra.cz.
Lábus všeobecně nijak zvlášť nepodlehl mámení technologií: „Já sám mám tlačítkový mobil. Já jiný mobil nechci, mám tenhle, a tam samozřejmě nejsou sociální sítě. A já je ani nevyhledám,“ prohlásil.
„Absolutně je mi lépe bez sítí. Když jste v síti, tak jste už nějak svázaní, rozumíte. A bez sítě jste volní. Doporučuji,“ vyplul na závěr v moře metafor.