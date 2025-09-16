Ten nejlepší konec: Vdova po Miloši Formanovi našla novou lásku. A ne ledajakou...
16. 9. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke
Vztah, na který se čekalo desítky let. Dávní spolužáci na sebe ale nezapomněli.
Když před lety odešel legendární režisér Miloš Forman, zanechal po sobě vdovu Martinu. Ta později přiznala, že ji odchod milovaného partnera zcela zlomil a zármutku se nemohla zbavit.
„Když Miloš odešel, bylo to zemětřesení. Smutnění má fáze, není to tak, že by jeden den skončilo a já začala chodit do posilovny a tak. Prolínalo se to. Snažila jsem se stýkat s některými přáteli, před kterými nemusím nic lakovat a hrát, mohla jsem být před nimi smutná. Ale pak jsem zase upadla zpátky, bez zájmu o cokoli,“ řekla před třemi lety pro Seznam Zprávy.
Nakonec se ale odrazila ode dna a uvědomila si, že je potřeba žít dál. A štěstí na sebe nenechalo dlouho čekat: Přišla totiž jiskra, romance a láska.
To už by samo o sobě stálo za blahopřání, ještě kouzelnější ale je, že si Martina nenašla ledajakého muže, ale dala se dohromady se svou dávnou první láskou, Jiřím Košíčkem.
Vztah, který tak de facto začal, když jim oběma bylo patnáct, čekal na své naplnění dalších pětačtyřicet let. Ale dočkal se.
„Od páté do osmé třídy jsem byla bláznivě zamilovaná do svého spolužáka Jirky Košíčka. Pak jsme spolu chvíli chodili (moje první pusa), ale naše cesty se nakonec rozešly. Já se vdala, on se oženil, měli jsme oba děti a pak jsme oba ovdověli,“ psala Martina na sociálních sítích, jak si všiml iDnes.cz.
„Tohle jaro, o čtyřiačtyřicet let později, jsme se do sebe zase zamilovali,“ dodala.
„Letos na jaře to bylo najednou jiné. I když jsme měli spoustu roztomilých vzpomínek na dobu, kdy jsme spolu v patnácti chodili poprvé, bylo to nové,“ pokračovala.
A nejedná se jen o nějaký úlet či krátkodobé zažehnutí starého plamene, které by zas mělo rychle vyhořet.
Martina si s Jiřím už dokonce řekla symbolické "ano". Nejednalo se však prý o oficiální obřad: „Není to svatba. Jen tím říkám: ,Jsem tvá,‘“ psala na sítích u zamilovaných fotek.
Fotek, které by si se svatbou jeden bez problémů spletl. Tak ať to vydrží!