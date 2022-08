Mnoha hongkongským podnikům hrozí zánik kvůli zákazu kanabidiolu

Hongkong podniká první kroky k zákazu kanabidiolu (CBD) a podniky specializující se na pivo, kávu a další produkty s obsahem této nepsychotropní látky pocházející z konopí řeší, co bude dál.

Neregulovaný trh se zbožím obsahujícím kanabidiol vzkvétá od otevření první CBD kavárny ve městě - podnik nazvaný Found začal fungovat v červenci 2020, píše zpravodajský server Bloomberg. Asijské finanční centrum má nyní desítky kaváren a obchodů prodávajících produkty s kanabidiolem, které nyní ohrožuje vládní snaha do konce roku tuto látku zakázat.

„V případě úplného zákazu CBD v Hongkongu bychom byli nuceni značku Found v její dnešní podobě pravděpodobně poslat k ledu,“ uvedla Fiachra Mullenová, marketingová ředitelka společnosti Altum International Ltd., která vlastní Found a dodává kanabidiolové produkty dalším podnikům ve městě.

Ačkoli kanabidiol není psychoaktivní způsobem jako tetrahydrokanabinol (THC), spotřebitelé tvrdí, že tato látka zmírňuje úzkost, stres a bolest. V posledních letech se z ní stalo celosvětové odvětví s obratem několika miliard dolarů, které nabízí nejrůznější produkty od pochutin a žvýkaček až po oleje a kosmetiku.

CBD je legální v USA a některých částech Evropy a také v některých asijských zemích včetně Thajska a Japonska. V pevninské Číně je však od loňského roku zakázán. Hongkongské úřady poukazují na to, že se kanabidiol může přirozeně rozkládat nebo se přeměnit na THC - látku, která uživatelům marihuany způsobuje opojení, což je ve městě nelegální.

Podle doktora Alberta Chunga, docenta na katedře psychiatrie Hongkongské univerzity, mohou vysoké teploty nebo přímé sluneční světlo způsobit rozklad CBD na THC. „Pokud máte CBD nesprávně skladované, může dojít k tomuto druhu degradace,“ řekl a dodal, že požití THC může způsobit psychotropní nebo gastrointestinální vedlejší účinky.

Společnost Altum podle Mullenové své výrobky testuje, aby zajistila, že v nich není přítomno THC. „Každý z našich výrobků jsme před odesláním testovali až ve čtyřech laboratořích,“ řekla. Tammy Tamová, spoluzakladatelka značky CBD piva plantB, uvedla, že její společnost používá pouze produkty, které jsou certifikovány jako neobsahující THC.

Mnoho spotřebitelů užívá CBD v naději na zlepšení spánku, léčbu bolesti a zlepšení celkové pohody. Nedávná studie zjistila, že tato látka snižuje závažnost chronické úzkosti u mladých lidí. Chung však uvedl, že chybí konkrétní důkazy o jejích přínosech a že většina míst, která léky CBD legalizovala, je používá pouze u vzácných zdravotních stavů, jako jsou například těžké formy epilepsie.

Když se sedmého června o zákazu diskutovalo, úřady uvedly, že mají v úmyslu „předložit příslušnou legislativu ještě v roce 2022“. Pro podniky zaměřené na CBD to může znamenat začátek konce. „Je to náš jediný příjem z prodeje,“ řekla Tamová ze společnosti plantB. Zákaz by jí nedal jinou možnost než „podnik zavřít“.