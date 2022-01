Hongkongská aktivistka dostala 15 měsíců vězení, připomněla masakr na Tchien-an-men

Hongkongský soud dnes poslal prodemokratickou aktivistku a právničku Chow Hang-tung na 15 měsíců do vězení.

Shledal ji vinnou z podvratné činnosti za organizaci loňské vzpomínkové akce na krvavé potlačení prodemokratických protestů na pekingském náměstí Tchien-an-men v červnu 1989, kterou úřady zakázaly. O verdiktu informovala agentura Reuters.

Šestatřicetiletá Chow Hang-tung se u soudu sama obhajovala. Aktuálně si již ve vězení odpykává trest za stejný přečin při organizaci akce v roce 2020. Policie ji zadržela loni 4. června poté, co zveřejnila dva články vyzývající k zapálení svíček a vzpomínce na přes třicet let staré události, které jsou symbolem boje za demokracii. Soud to vyhodnotil jako podněcování k porušování zákazu.

Hongkongská policie v posledních dvou letech vzpomínkovou akci zakázala, jako důvod uvedla pandemii covidu-19 a bezpečnostní hrozbu. Ve vězení jsou i další pořadatelé prodemokratických protestů.

Pět měsíců z nového trestu si může aktivistka odpykat souběžně s aktuálně probíhajícím ročním trestem, na něj pak naváže dalších deset měsíců ve vězení, píše Reuters.

Chow Hang-tung podle AFP u soudu působila bojovně a odhodlaně, v rámci obhajoby četla svědectví rodin obětí z náměstí Tchien-an-men. Soudkyně ji za to okamžitě pokárala a policisté dostali pokyn, aby si zapsali osobní údaje lidí, kteří jejímu projevu tleskali.

Aktivistka rozhodnutí soudu kritizovala a obvinila úřady, že ze svobody slova dělají zločin. „Tento rozsudek vysílá zprávu, že zapálení svíčky je zločin, že slova jsou zločin,“ řekla. „Jediný způsob, jak bránit svobodu projevu, je se i nadále vyjadřovat,“ doplnila.

Bývalá britská kolonie Hongkong se vrátila pod čínskou správu v roce 1997. V současné době je Hongkong spravován podle principu jedna země, dva systémy, což má zaručovat demokratické zřízení a autonomní výsady. Peking ale tyto svobody postupně omezuje.