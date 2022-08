Nová Válkova kampaň: Očkujeme se pro život beze strachu - Zdraví přeje připraveným

Heslem nové kampaně ministerstva zdravotnictví na podporu pokračování očkování proti covidu-19 bude „Očkujeme se pro život beze strachu“ s podtitulem „Zdraví přeje připraveným“. Novinářům koncept kampaně dnes představili zástupci ministerstva.

V létě se nová kampaň objeví na sociálních sítích, v médiích začne na konci září. Podle průzkumu úřadu má zájem o čtvrtou dávku 38 procent populace, pětina není rozhodnutá. Za necelý měsíc, kdy je možné si pro čtvrtou dávku přijít, ji dostalo 95 000 lidí. Dosud to bylo možné u praktických lékařů nebo na místech bez registrace, ode dneška je možné se i registrovat předem.

„Očkování se pravděpodobně bude muset opakovat tak dlouho, dokud ten virus s námi bude,“ řekl na dnešní tiskové konferenci ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Vakcíny podle něj i proti současné variantě viru chrání dostatečně. Zhruba šest týdnů po očkování je podle něj člověk chráněný i před nákazou, čtyři až šest měsíců před vážným průběhem.

Připomněl také, že ministerstvo doporučuje nošení respirátorů nebo roušek na rizikových místech jako jsou zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče. Jednotlivá města je podle něj mohou zavést také například v hromadné dopravě, pokud bude v daném městě vyšší výskyt nákazy. Opatření by ale neměla být plošná.

„Jsme připraveni na podzimní vlnu, která bezesporu přijde. Pravděpodobně o něco později, než jsme čekali,“ doplnil ministr. Zřejmě by podle něj mohla dorazit v listopadu, letos čeká i chřipkovou epidemii, která ji bude následovat.

Zopakoval, že ministerstvo rozhodně nebude zavádět nějaká drakonická opatření. „Znamenaly jen obrovské ekonomické ztráty,“ dodal. Vyloučil, že by se na některá místa vyžadoval negativní test nebo restrikce pro neočkované. Od podzimu by podle něj lidé mohli mít přesto bez žádanky od lékaře jeden antigenní test na covid zdarma.

Podle ředitele odboru komunikace ministerstva Ondřeje Jakoba bude druhá část kampaně spuštěná flexibilně. „Úplně přesně nevíme, kdy se objeví nová vlna covidu, a úplně přesně nevíme, kdy budou nové vakcíny,“ uvedl. Kampaň podle něj bude na podzim cílit i na podporu dalších vakcín, například proti chřipce.

Dnes ministerstvo představilo základní koncept kampaně, kterou připravila reklamní agentura McCann-Erikson. Hodnotu zakázky neuvedlo, jde ale o tendr do dvou milionů korun. Kampaň by měla být podle dřívějších informací v televizích a rádiích, v tisku, na webu, venkovních reklamách a sociálních sítích. Pro nákup mediálního prostoru ministerstvo vyhradilo 30 milionů korun. Nabídky v této veřejné zakázce přijímá podle Jakoba do středy. Původně ministerstvo v zadáních zakázky na kreativní část kampaně uvádělo, že bude spuštěná 1. srpna.

Dosavadní komunikace ministerstva zdravotnictví o koronaviru byla často kritizovaná, podle kritiků začala pozdě nebo slibovala „tečku za koronavirem“, což se později ukázalo jako nereálné kvůli mutování viru. Kromě hesla o „životě beze strachu“ jsou hesly nové kampaně také například „Očkujeme se pro úsměvy bez zábran“, „Očkujeme se pro klid duše“ nebo „Očkujeme se jeden pro druhého“.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví má od zahájení očkování koncem prosince 2020 kompletní vakcinaci proti covidu v ČR téměř 6,9 milionu lidí, tedy zhruba 65 procent populace. Proočkovanost seniorů je vyšší než 90 procent, u mladších lidí klesá. Posilující dávku má asi 63 procent těch, kteří již byli očkováni. Druhou dávku přeočkování odborníci doporučují zejména lidem na 60 let a chronicky nemocným.

Aplikace Tečka na podzim dostane nové funkce

Ministerstvo zdravotnictví chce na podzim představit nové funkce mobilní aplikace Tečka, která dříve sloužila pro prokazování negativním testem či očkováním v dobách, kdy platila rozsáhlá omezení proti šíření koronaviru. Aplikace by mohla ukazovat i jiná očkování nebo další zdravotní informace. Rozdělovat lidi na „zelené“ očkované proti covidu a „červené“ neočkované už nebude, slíbil dnes na tiskové konferenci Válek.

Aplikaci si stáhlo přes šest milionů lidí. V současné době se aplikace dá využívat pro zjištění podmínek cestování vzhledem ke covidovým omezením. Pro ČR ale v současné době žádný význam nemá. „Chci, aby se z Tečky stal užitečný nástroj pro naše občany. Aby se například v Tečce dozvěděli, kdy měli jakékoliv očkovaní a kdy by měli jít na přeočkování,“ řekl.

Kromě informací o vlastním očkování by mohla obsahovat také mezinárodní informace o očkování. „Chtěl bych, aby se z Tečky stal jakýsi osobní informační nástroj pacientů, aby se tam dostalo to, co by tam pacient chtěl mít,“ dodal.

Ministerstvo prostřednictvím Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) vedeného ředitelem Ladislavem Duškem, který dostal úpravy aplikace za úkol, proto vede debatu s pacientskými organizacemi.

„Chci během podzimu dostat do Tečky řadu funkcí. Až budu stoprocentně vědět, které tam mají pro pacienty význam, tak tu informaci řekne na tiskové konferenci profesor Dušek, protože ten to dostal za úkol,“ sdělil.

Prokazování se negativním testem či potvrzením o očkování proti covidu v současné době potřeba není. „Pro Českou republiku (...) nemá Tečka význam. Vy ji vlastně k ničemu nepotřebujete. Vy můžete všude a nikoho nezajímá, jestli jste, nebo nejste očkovaný,“ řekl. Dodal, že to tak chce zachovat i nadále. „Určitě nechci, aby byli ‚červení‘ a ‚zelení‘. A červení nesměli nikam a zelení mohli všude,“ dodal.

Není podle něj ale možné vyloučit, že podobnou povinnost zavedou některé země, zejména mimoevropské, nebo třeba letecké společnosti. Válek uvedl, že by rád sjednotil pravidla alespoň na úrovni Evropské unie.

Mobilní aplikace Tečka je propojená s databází ÚZIS, kam lékaři zadávají informace o všech provedených testech nebo podaných dávkách očkování. Systém elektronických receptů a navázaný elektronický očkovací průkaz spravuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). V současné době se jedná o propojení obou databází, které žádali i lékaři.

Za celou dobu epidemie bylo v zemi potvrzeno přes 4,01 milionu případů nákazy koronavirem. Do tohoto počtu nejsou zahrnuty případy, kdy se někdo nakazil opakovaně. Podezření na opakovanou nákazu je více než 295 000. Letní vlna epidemie vyvrcholila na konci července, od té doby klesá či stagnuje.