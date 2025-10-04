Místo čokolády papír: Matka čtyř dětí odhalila bizarní vášeň
4. 10. 2025 – 7:29 | Zpravodajství | Alex Vávra
Čtyřiatřicetiletá máma čtyř dětí z Británie má závislost, která šokuje – místo sladkostí denně spořádá deset listů papíru a na pošťáka se těší víc než na návštěvu příbuzných.
Yaz Chapman z britského Hampshire má zvyk, který bere dech i lidem, co si mysleli, že už viděli všechno. Zatímco běžná domácnost čeká na pošťáka kvůli balíčkům nebo složenkám, Yaz netrpělivě vyhlíží chvíli, kdy dopisník propadne schránkou. Pro ni to není zpráva ani úřední dokument – je to její svačina. Obálky, dopisy i obyčejné kancelářské listy končí v jejích kapsách a postupně je během dne rozžvýká. Její denní dávka se pohybuje kolem deseti listů A4. Když se jí lidé ptají, proč to dělá, popisuje to podobně, jako by mluvila o čokoládě. Pro někoho je sladká tabulka symbolem odměny, pro ni je tím samým papír. V mozku cítí nával štěstí, klidu a spokojenosti. Zvyk je ale tak silný, že ho nedokáže potlačit.
Není to přitom žádná krátkodobá posedlost. Už jako malá zkoušela věci, které by nikoho nenapadlo strčit do pusy. Ochutnávala dětský pudr, křídu a dokonce i silikagelové kuličky, které mají v obalech chránit zboží před vlhkostí. Rodiče tehdy netušili, že se jedná o příznaky poruchy známé jako pika – stavu, kdy člověk vyhledává a konzumuje nepoživatelné předměty.
Zlom nastal až v roce 2015, kdy byla těhotná se svým prvním dítětem. Právě tehdy se chuť na papír změnila z občasné kuriozity na každodenní nutkání. Od té doby je papír její stálý společník. Ráno nečeká na kávu, ale na šustění papíru v poštovní schránce. Dopis si složí, natrhá na tenké proužky a postupně je žvýká, jako by šlo o špagety.
Papír místo čokolády – ale s riziky
Yaz tvrdí, že papír dokáže rozlišovat. Lesklé časopisy nebo tvrdé kartony jí nechutnají, přílišné množství inkoustu prý dodává nepříjemnou pachuť. Zato obyčejný dopis je podle ní ideální – má správnou strukturu i chuť. Někdy si dokonce dělá malý test: utrhne si roh a podle toho pozná, zda jí list vyhovuje. Během těhotenství byla mnohem opatrnější. Papíry si objednávala i přes internet, aby měla jistotu, že nejsou nebezpečné. Dokonce prý studovala složení, aby neohrozila dítě. Obyčejný jedlý papír, který lze koupit v cukrářství, ji ale nikdy neuspokojil. Nejde jen o chuť – její mozek žádá skutečný kancelářský papír.
Odborníci varují, že pika může být nebezpečná. Konzumace nepoživatelných věcí s sebou nese riziko otrav, infekcí, zánětů, poškození zubů nebo vážných zažívacích komplikací. Ačkoli Yaz tvrdí, že se jí zatím zdravotní problémy vyhnuly, lékaři upozorňují, že riziko je stále vysoké. Sama se snaží potížím předcházet pitím velkého množství vody, aby se vyhnula zácpě, a hlídá si množství, aby se nepřejídala.
V dětství jí chyběl vápník a železo, což podle ní mohlo ovlivnit vznik poruchy. Dnes navíc čeká na odborné vyšetření, které má určit, zda netrpí autismem – ten se s pikou často pojí. Přes všechny varovné signály je její závislost silnější než kdy dřív. Sama říká, že už snědla všechny dopisy, které doma měla, a protože většina účtů chodí elektronicky, zásoby papíru se rychle tenčí.
To, co pro ostatní představuje bizarní a těžko uvěřitelnou kuriozitu, je pro Yaz Chapman prostě každodenní realita. Dopisy nevyhazuje, ani je neschovává do šanonů. Udělá si z nich oběd.