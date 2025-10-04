Kolegové Jiřího Adamce: "Nedokáže se bránit! Vražda v přímém přenosu!"
4. 10. 2025 – 7:00 | Magazín | BS
Kolegové a přátelé mají pocit, že Adamec do žádného sanatoria nepatří.
Zdálo se, že by drama mohlo být u konce: Režisér Jiří Adamec, který trpí frontotemporální demencí, byl manželkou Janou převezen do sanatoria Šarlota, kde se mu má dostat veškeré možné péče.
Měsíc v luxusním pečovatelském domě vyjde minimálně na sto tisíc, reálně ale pravděpodobně ještě na mnohem víc, vzhledem k tomu, že jídlo a nadstavbová péče se platí zvlášť. Za velké peníze se ale klienti mohou těšit na hodně muziky: Výpis služeb a možností, které sanatorium nabízí, je úctyhodný.
Někteří Adamcovi přátelé a kolegové ale i tak nemají radost: Jiří na tom podle nich není tak špatně, že by potřeboval ústavní péči, a stal se obětí manipulace.
V podobném smyslu se již dříve vyjadřoval Jiřího kamarád a bývalý ředitel Miss ČR Miloslav Zapletal nebo známý herec Jan Čenský. Nyní se k nim přidali další parťáci z branže, kteří si ale nepřáli být jmenováni.
Podle jejich názoru by se Adamec měl spojit se svým právníkem, dát mu plnou moc a jeho prostřednictvím dokázat, že hospitalizace a přepisy majetku a prakticky veškeré jeho chování a podobně bylo provedeno pod nátlakem.
„To, co se před námi všemi děje, je vražda v přímém přenosu! Co to je přepsat na osmnáctiletého kluka všechen majetek, k němuž má Adamcová neomezené dispoziční právo, a on, původní majitel, vůbec žádné?“ cituje kolegy Blesk.
„Jirka se bránit nedokáže! Potřebuje zákonnou oporu, která by všechno měla možnost posoudit – a to je doktor Toman. Zapletal se mu musí pokusit pomoci... Jediný on ho dokáže přesvědčit k podepsání plné moci!“ znělo.
Což je celkem kuriózní protimluv... Pokud Adamec není nemocný, umí se o sebe postarat a nepotřebuje tudíž žádnou hospitalizaci ani péči odborníků, jak jeho kumpáni prohlašují, pak nedává moc velký smysl ho doslova přesvědčovat k podepisování jakýchsi plných mocí, není-liž pravda?
A pokud se naopak, jak doslova padlo, "nedokáže bránit", možná je opravdu lepší, když se o něj starají profesionálové, nebo ne?
Tak či tak, kolegové zpochybňují i Adamcovu diagnózu: „Nejdřív všude vykládala, že má rakovinu, potom alzheimra, demenci a teď zase nemoc Bruce Willise... Co vlastně tomu Jirkovi je?“