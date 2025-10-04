Hamás souhlasil s předáním všech izraelských rukojmích, uvádí agentury
4. 10. 2025 – 8:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hamás je ochoten předat všechna izraelská rukojmí, živá i mrtvá, jak navrhuje plán amerického prezidenta Donalda Trumpa.
O detailech předání chce ještě jednat skrze zprostředkovatele. Stojí to v odpovědi teroristického hnutí na americký návrh, kterou dnes večer citují agentury Reuters a AFP či stanice Al Džazíra. Hamás souhlasí také s předáním moci v Pásmu Gazy palestinské technokratické vládě. O ostatních bodech Trumpova návrhu chce ještě jednat s ostatními palestinskými silami.
Hamás podle textu, který citují média, "oznamuje svůj souhlas s předáním všech izraelských rukojmích, živých i mrtvých, podle vzorce na výměnu obsaženého v návrhu prezidenta Trumpa". "Hnutí uvádí, že je připravené okamžitě začít rozhovory skrze zprostředkovatele a tak projednat detaily," uvedlo hnutí v odpovědi, kterou podle webu stanice Al Džazíra zveřejnilo na svém kanále na komunikační platformě Telegram.
Předání všech izraelských rukojmích do 72 hodin, jak vyžaduje Trumpův plán, je však podle vyjádření vysokého představitele Hamásu pro stanici Al Džazíra "teoretické a nerealistické".
Hamás tvrdí, že je ochotný předat vládu v Pásmu Gazy technokratické vládě, jak navrhuje Trump, "na základě palestinského národního konsenzu a podpory arabských a islámských zemí". O ostatních bodech o budoucnosti Pásma Gazy chce Hamás jednat s dalšími palestinskými skupinami s tím, že k těmto rozhovorům bude přistupovat odpovědně.
Trump dnes řekl, že Hamás musí přijmout jeho mírový plán pro Pásmo Gazy do nedělních 18:00 washingtonského času (půlnoc z neděle na pondělí SELČ). Pokud se tak nestane, palestinská organizace podle něj zažije peklo. Je otázkou, jak si odpověď Hamásu, která není bezvýhradným souhlasem, Washington vyloží.
Trumpův plán nepočítá s tím, že by Hamás měl v budoucnosti Pásma Gazy nějakou roli. Dokument navrhuje plné odzbrojení palestinského území a ustanovení technokratické palestinské vlády bez účasti stran. Na ní by dohlížela mezinárodní rada vedená samotným Trumpem. V Pásmu Gazy by měla působit Mezinárodní stabilizační síla, na jejímž ustanovení by USA spolupracovaly s arabskými zeměmi. Postupně by nahradila izraelskou armádu. Členové Hamásu, který by s novým pořádkem souhlasili a složili zbraně, by mohli zůstat v Pásmu Gazy; ostatní by měli odejít do vyhnanství do zemí, které je budou ochotné přijmout.